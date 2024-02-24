Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 1830
Lo triste es que digas regularidades, regularidades, pero te preguntes qué es exactamente lo que mueve el mercado y no lo digas... porque tu comprensión de una regularidad termina con la respuesta de una red en forma de probabilidad.
Toda su solución consiste en construir cientos de redes sobre diferentes datos y analizar sus resultados en forma de probabilidad...
¿Y si entiendes el mercado y sus leyes?
Entonces una regla de registro puede describir lo que usted describe con cientos de redes...
Por ejemplo, aquí hay una regla con sólo tres elementos, y comercia tan bien como cien de sus redes.
¿Y qué pasa si encuentro 1000 de esas reglas y creo a partir de ellas una especie de Bosque Aleatorio, o conjunto de reglas? ¿mejorará la calidad? sí, ¿puedo operar?
¿Qué pasa si intentas crear un conjunto de 1000 neuronas con 100 neuronas cada una? obtienes 100k neuronas, en primer lugar no puedes encontrar un conjunto de datos único para 100k neuronas, en segundo lugar tienes que esperar años para la respuesta -....
En resumen, mi enfoque es más limpio, más rápido y más escalable + se puede explicar, su enfoque es imposible de desarrollar ((
Tristemente
En resumen, mi enfoque es más "limpio", más rápido y más escalable, su enfoque es imposible de desarrollar ((
Para ser sincero, tu planteamiento tampoco es muy claro, pero quizás sea sólo para mí....
He aquí un ejemplo vivo de cómo comprimir la información , esto no es lo que yo hago, pero me esfuerzo por este concepto
Los datos son los iris de Fisher.
Estamos entrenando un Bosque Aleatorio para mayor claridad, pero imaginemos que es un conjunto de sus redes neuronales.
Formado....
Tenemos las reglas de predicción, hay unas 700.
Ahora la magia es que hay un algoritmo que puede hacer 7 de esas 700 reglas, con una mínima pérdida de calidad.
Así que ese es todo nuestro bosque de 700 reglas al azar.
¿No está mal? :)
Sí, así es, para un resultado práctico real.
¿y si entiendes el mercado y sus leyes?
¿Por qué? Tal vez ni siquiera sea posible.
Entonces, una regla de registro puede describir lo que tú estás describiendo con cientos de redes.
Todo es fantasía, volar en las nubes.
Evgeny Dyuka:
Evgeny Dyuka:
2. En la práctica, utilizando mi método, sólo se puede obtener una respuesta aceptable en aproximadamente el 1% de las preguntas formuladas. En pocas palabras, si usted le pregunta a la red "dónde estará el precio dentro de 5 minutos al alza o a la baja" en cada semáforo, la red le dará la respuesta sólo 1 de cada 100 veces.
¿No crees que la razón es que el 99% de tus datos es basura y el 1% es útil, no crees que este 1% puede ser descrito por 1-3 reglas de registro?
Evgeny Dyuka:
Evgeny Dyuka:
2. En la práctica, utilizando mi método, se puede obtener una respuesta aceptablemente precisa en sólo un 1% de las preguntas formuladas. En pocas palabras, si usted pregunta a la red "dónde estará el precio dentro de 5 minutos al alza o a la baja", obtendrá la respuesta sólo 1 de cada 100 veces.
¿No te parece que la razón es que en tus datos hay un 99% de basura y un 1% de información útil? ¿No te parece que ese 1% puede describirse con 1-3 reglas de registro?
El 99% de la basura es una propiedad intrínseca del objeto que estamos estudiando. Es su naturaleza.
A todos nos gustaría esperar que tuviera armonía en su interior y unas reglas sencillas y comprensibles, que no hemos encontrado, pero que encontraremos. No existen tales reglas. Filosóficamente por supuesto que pueden existir, todo tiene una razón, pero están más allá de nuestras capacidades actuales y futuras.
El 1% tampoco se describe con reglas simples, la red se ha entrenado con 500.000 ejemplos para llegar a él: claramente no son reglas simples.
Para describir 150 filas de datos (hay 150 en los datos de Iris) como máximo necesitamos 150 reglas (si todas las filas son únicas).
¿De dónde sacaste 700?
Por desgracia, esto no es cierto.
hmmm...
¿Cuál es el principio de la reducción de hojas? Agrupar por similitud y seleccionar la mejor opción del grupo ?
No sé exactamente cómo funciona el paquete forrest, pero cuando se ajusta a 100 árboles genera 400-700 reglas, lo más probable es que cada rama cuente como una regla
No sé...
Si construyes un árbol, obtienes las mismas 7 reglas que crees que son mágicas))
Esto es lo que me dio 1 árbol para el iris (precisión del 96% o 6 errores de 150 ejemplos)
if(x[3]<1.800000){
if(x[3]<1.000000){v[0]=1.000000;v[1]=0.000000;v[2]=0.000000;s=50;}
else{
if(x[2]<4.700000){
if(x[2]<4.500000){v[0]=0.000000;v[1]=1.000000;v[2]=0.000000;s=29;}
else{v[0]=0.000000;v[1]=0.909091;v[2]=0.090909;s=11;}}
else{v[0]=0.000000;v[1]=0.714286;v[2]=0.285714;s=14;}}}
else{
if(x[0]<6.300000){v[0]=0.000000;v[1]=0.090909;v[2]=0.909091;s=11;}
else{v[0]=0.000000;v[1]=0.000000;v[2]=1.000000;s=35;}}