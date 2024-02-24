Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 873
Se ve muy bien. Pero, ¿cómo se traduce esto en un código que los mortales puedan entender?
Es igual de fácil traducir
El rango de variación del argumento X se divide en subrangos requeridos y en ellos se especifica la correspondiente variación de la función K.
Se ve bien, como en la imagen de arriba, para un rango particular especificado en el problema
Xmin= 0,0;
Xmax= 10,0;
Si cambias estos límites, la belleza se rompe.
Pero también se puede hacer de forma general donde los límites del rango pueden ser cambiados y la salida es el valor de la función requerida.
Bueno, espero que el principio de construcción sea claro y comprensible.
Buena suerte.
Es mejor así, eliminaremos lo innecesario
.
Buena suerte.
Es posible potenciar el efecto del corte
.
Espero que todo sea claro y comprensible.
Buena suerte.
Es posible potenciar el efecto del corte
.
Espero que todo sea claro y comprensible.
Buena suerte.
Gracias.
Es demasiado pronto para hablar de claro y comprensible, ¡tendremos que pensar en ello de forma sustantiva!
Pido a los moderadores que muevan todos los mensajes del tema de los coeficientes a este temahttps://www.mql5.com/ru/forum/172114/page2#comment_7267439 , para que no se pierdan aquí.
Tengo una pregunta, ¿por qué ha aparecido tu reto en este hilo?
No me importa, por supuesto, ya hay mucho florecimiento, pero es interesante. No, ni siquiera estoy en contra, sólo interés, nada más.
Porque según mis observaciones la gente de este hilo rara vez postea en otros hilos, lo que podría significar que no los leen.
Este problema debe ser resuelto para el aprendizaje automático, ya que imagino que su solución es necesaria para el aprendizaje por refuerzo, por lo que es relevante para este tema.
¿Y las sigmoides regulares, etc., no funcionan? Y hay muchos en cualquier libro de texto.
Y lo que no leen, no lo hacen. A veces, tal vez.
¿Cómo sabemos si encajan? ¿Trabaja con NS (redes neuronales)?
Y si no, ¿qué haces? Y esto será más cercano al tema del MO).