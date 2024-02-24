Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 2579

Maxim Dmitrievsky #:
Cualquier fila de este tipo puede ser aproximada a una estacionaria

¿Como éste?
Llevo cuatro años buscando. Más rápido que el Kalman.

Número romano:

No, me refería a la dispersión no estacionaria (que será algo frecuente). La estacionariedad sólo es necesaria cuando se entrena el modelo, y la negociación será en cualquier implementación no estacionaria. Lo principal es tener suficientes ejemplos.
 

El punto principal del arbitraje, como cualquier arbitraje posterior, es observar que existe un equilibrio en el mercado entre el movimiento mutuo de los pares de divisas

que es yo diría un movimiento interrelacionado de ellos

y eso no es más que la propagación

de hecho, la lucha contra la propagación que se amplía no a favor del comerciante y es capaz de bombear de su bolsillo durante el tiempo que tiene dinero ;)

se trata de una partida de ajedrez con un gran maestro que gobierna el movimiento de kotir

este juego es una verdadera obra de arte.....

No recomiendo chocar con las carteras, o ver mi post sobre dos triángulos que se tambalean uno respecto al otro como péndulos.

Una estrategia interesante y rentable porque ambos están por separado en equilibrio y son casi neutrales para el comerciante.

Los pares se superponen así:

1.0 - Oferta/Bid0.

La renta variable se ilustra con el ejemplo del EUR/USD/GBP

¡¡¡EURGBP + GBPUSD - EURUSD = 0.000 a lo largo de la historia !!!

Buena suerte.

 
Maxim Dmitrievsky #:
No, me refería a la dispersión no estacionaria (que será algo frecuente). La estacionariedad es necesaria sólo cuando se enseña el modelo, mientras que el comercio será no estacionario en cualquier aplicación. Lo principal es tener suficientes ejemplos.

Pensé que lo entenderías. Esto es sólo eso, para series no estacionarias, autocorrelacionadas, con transiciones.
Aquí está una comparación de la tasa de error, de los dos filtros.
En verde, Kalman.

Lo siento no entiendo nada de filtros y no entiendo como usarlos en el trading. Estoy escribiendo puramente sobre las técnicas de MO que son más o menos relevantes. No pretender ser objetivo

Si se toma la MA y se le resta la varianza, se puede hacer cualquier filtro, ajustar la serie, probablemente se pueda añadir "memoria". ¿Qué sentido tiene? Si enseñas TC a través de MA.
 
Número romano:

Pensé que lo entenderías. Esto es sólo eso, para series no estacionarias, autocorrelacionadas, con transiciones.
Aquí está una comparación de la tasa de error, de los dos filtros.
Kalman está en verde.

¿Y qué es?

 
mytarmailS #:


Tenemos que dividir de alguna manera los precios de los dos pares en

1) el diferencial que gana

2) ruido

Hacer PCA u otra descomposición, tal vez con AMO, autocodificadores o redes (pero lo más probable es que se "amplíe" en los nuevos datos), por lo que PCA es mejor


Y necesitamos un "número" para describir el "buen diferencial" después de la descomposición del diferencial. La cointegración por sí sola no es suficiente aquí, necesitamos que el diferencial gane porque no es un producto lineal de los precios sino una parte no lineal de los precios después de la descomposición

lo curioso es que el spread de dos pares es el gráfico del tercero

¿Qué sentido tiene comerciar con esto?

 
Renat Akhtyamov #:

lo curioso es que el spread de dos pares es el gráfico del tercero

La pregunta es: ¿para qué sirve el comercio?

Bueno, no es lo mismo que el Spread
 
Renat Akhtyamov #:

lo curioso es que el spread de dos pares es el gráfico del tercero

¿Qué sentido tiene comerciar con eso?

tiene sentido intercambiar triángulos. Y la red neuronal, si se confía en ella, debe ser entrenada en tres.

simplemente porque no hay nishish en la historia de 1 símbolo arbitrario. Se negocia efectivamente y en cualquier teoría está obligado a ser ruido

y en el tres se puede captar la situación actual con una pequeña ventana

 
¡¡¡ mytarmailS #:
Quien tenga cotizaciones para la libra y la ue desde hace más de 5 años 5min por favor, envíeme una línea!!!

La pista de SanSanych era DucasCopi

