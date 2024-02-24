Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 1633

Mihail Marchukajtes:

Forman las expectativas del mercado desde el principio. Las opciones del SI conforman las expectativas del mercado para ese instrumento en particular. Es decir, lo que los operadores de opciones piensan sobre el precio futuro del activo subyacente. No se sabe si piensan correctamente o no, pero sus expectativas se conocen por la curva de la sonrisa y por las posiciones de la opción. Luego negocian el volumen según esa expectativa o no. Nadie dijo que fuera tan sencillo. Solo usa estos datos y mira el mercado desde este punto de vista, te metes en un grupo de profesionales que también se engañan entre ellos e intentan hacer trampa, pero no usas esta información solo juegas a la ruleta. En mi opinión, por supuesto.

Aquí tienes un consejo. Siga durante el día este tablero incluso para la libra, incluso con un retraso de 15 minutos para los usuarios libres y en la destreza usted será extremadamente sorprendido como resulta todo es simple.

Esta pantalla es para la opción GBP en CME, si no me equivoco

Interesante interpretación de las opciones,

¿puede explicarlo?

¿En qué se basa para subir o bajar las expectativas?

 
No pretendo ser un experto en eso... todo eso. No. Me encanta el comercio de acciones en general. Sólo hay que mirar las cosas con sobriedad y no engañarse trabajando en los mercados financieros. Esta es la única forma de fijar el mercado, de analizar las cotizaciones, de analizar el precio que no se conoce. Esto no es más que un prejuicio de la gente que intenta explicar lo que no entiende. Hay compradores y vendedores en el mercado, y lo único importante es la información sobre sus relaciones en un momento dado. ¡¡¡¡¡Todo lo demás está en vano!!!!! Naturalmente, es IMHO, de lo contrario te pillarán :-)
 
Aleksey Vyazmikin:

Quiero utilizar los datos de las opciones yo mismo. Tal vez funcione porque ellos lo dicen: la psicología, no la lógica.

Puede obtener información sobre las opciones a través de Quick, me gustaría dar órdenes de comercio allí también, pero cuesta dinero - no hay deseo de asociarse?

Estoy a favor pero no soy un buen programador. Pero obtener datos de Quicksilver, sería muy útil. Ahora estoy en el abridor. También tienen un "quickie", pero no se me da muy bien. Estoy tratando de poner mi pie en MQL5 y QPale, pero sólo he oído hablar de él. La diferencia en los lenguajes de programación es sólo de sintaxis. Pero maldita sea.... Quiero dirigir un equipo para ser honesto. Que estará compuesto por progresistas y comerciantes. Bueno, cómo quieres dirigirlo, ya sabes... moviendo los hilos con ellos. Esperando que alguna fundación me arrebate después de todo....
 
Sergey Chalyshev:

Interesante interpretación de las opciones,

¿puede explicarlo?

¿En qué se basa la expectativa de subir o bajar?

La línea negra es la huelga actual. Flechas para la barra de Changeway. Es decir, los cambios en el valor de las opciones
 

Y por si sirve de algo. Como he recogido OMs durante un periodo de tiempo suficiente, he decidido aumentar la muestra de entrenamiento a 60 señales+10 de prueba al final 70. En primer lugar, guardé el archivo de entrenamiento sin OI y obtuve unas 150 entradas útiles para 70 vectores. Parece que está bien, hay el doble de variables explicativas que de vectores que explican. Hay mucho donde elegir. He ejecutado la máquina shaitan de Mail pero no ha conseguido que la calidad del aprendizaje sea superior al 88%, lo que en principio no es bueno. Creo que está bien, tengo mi OI. Los encenderé. Como resultado, el archivo de entrenamiento tiene 190 columnas para los mismos 70 ejemplos. Y reconozco que hay un lío con la OI, que aún tengo que solucionar. Escribe todo en un archivo y es difícil usarlo en el probador. Bueno, creo que lo voy a coger. Como resultado, pongo en marcha la máquina y después de un tiempo, da el siguiente resultado: 95% de cobertura en el entrenamiento y 100% en la prueba (el mejor resultado) bueno, me parece normal. mira, y en las entradas de cualquier indicador OM no. Sólo en el volumen delta, etc. Entonces, ¿cómo estar aquí? :-) Y cuando eres un practicante puro te encuentras con este tipo de fenómenos una y otra vez, que aún no se han explicado.

Los planos son los OOS, como he dicho, dejando 2 señales sangradas. El único signo de la calidad de TC es que no comete errores ni siquiera en los detalles más pequeños. La cuestión es que con este enfoque no se permiten los errores. El intervalo de tiempo de la supervivencia polinómica es extremadamente pequeño. Son literalmente 5-8 oficios y el menos no es relevante aquí. Por supuesto, el polinomio puede funcionar cada vez más tiempo y normalmente lo hace, pero yo sólo coloco órdenes garantizadas hasta 10 operaciones y considero que todo lo que sea más de 10 es un súper beneficio. Veamos cómo funciona esta muestra.

Michailo, escribe en voz o yámbica).
 
Maxim Dmitrievsky:
Mikhaylo, escribe en voz, o en yámbico)
Max, lo tienes justo en la lengua. Es una pena que los archivos de sonido no se puedan subir aquí :-(.
 
Mierda, chicos, ¿qué pasa si no hay suficiente memoria en una máquina virtual con 1g de RAM para obtener el historial de ticks?
 
Maxim Dmitrievsky:
Mikhaylo, escribe en voz, o en yámbico)

Exactamente, poesía en prosa. Me recuerda a Andrei Platonov en cierto modo.

también está el barbudo que ha estado torturando patrones estacionales
