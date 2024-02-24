Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 1628
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
Pantalla fresca, los rojos recomiendan escribir corto, los verdes - largo.
No es lo ideal, pero piensa algo. Sólo la sobrecompra/sobreventa no se puede explicar.
Sí, realmente interesante... ¿Puedes hacer uno para los Eurobucks?
Tienes varios tipos de entradas, ¿verdad? primarias y secundarias...
Los principales son varios conjuntos de indicadores que entrenan varias redes.
Las secundarias son las "tripas" de las redes neuronales entrenadas en la red secundaria que producirá la salida objetivo
¿verdad?
Sí, realmente interesante... ¿Puedes hacer uno para los Eurobucks?
Tienes varios tipos de entradas, ¿verdad? primarias y secundarias...
Los principales son varios conjuntos de indicadores que entrenan varias redes.
Las secundarias son las "tripas" de las redes neuronales recibidas que se entrenan en una red secundaria que producirá la salida objetivo
¿verdad?
En cuanto a la segunda pregunta, sí, sobre eso.
En cuanto a la segunda pregunta, sí, es cierto.
Todo lo nuevo está bien olvidado lo viejo...
El mismo MGUA en acción, 1960 )
_________________________________________
Tal vez alguien pueda ayudarme con la respuesta a mi pregunta, porque estoy atascado y tonto
https://ru.stackoverflow.com/questions/1097982/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%81-%D0%B0%D0%B1%D1%81%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D0%B2-%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D0%B8-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE
O simplemente puedes ayudar, darle a este botón para que suba en el top por favor
Interesante post sobre un nuevo algoritmo de aprendizaje en las tablas de HES.
La fuente original, según tengo entendido, está aquí. ¿Puede alguien hacer una reseña en ruso?
Eurobucks está aprendiendo mal por alguna razón, bitcoin es mucho mejor. Pero es una cuestión de hierro, cuando tenga hierro normal, lo volveré a intentar.
En cuanto a la segunda pregunta, sí, aproximadamente.
La primera señal de fuflomecina. Las redes Neronal son una herramienta universal, si la metodología de preparación del modelo es correcta, debería funcionar en todas partes. En algún lugar peor, en algún lugar mejor, pero definitivamente trabajo. Y si ves que algunas de las herramientas tienen constantemente malos resultados, significa que algo está mal ..... Y después de un tiempo, dejará de funcionar con bitcoin y empezará a funcionar con franco. Como ejemplo. Pero en general esto no es bueno :-(
Todo lo nuevo está bien olvidado lo viejo...
El mismo MGUA en acción, 1960 )
_________________________________________
Tal vez alguien pueda ayudarme con la respuesta a mi pregunta, porque estoy atascado y tonto
https://ru.stackoverflow.com/questions/1097982/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%81-%D0%B0%D0%B1%D1%81%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D0%B2-%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D0%B8-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE
O puedes ayudar dándole a este botón para que suba en el top por favor
Me estás tomando el pelo.
Leer la econometría.
https://otexts.com/fpp2/
Por cierto que para la conocida máquina vectorial Reshetov los procesadores gráficos tampoco son adecuados. Esto requiere tanto el número de núcleos como la frecuencia de reloj del propio núcleo, porque el algoritmo de búsqueda principal no es divisible y se ejecuta en un solo núcleo. El aumento del número de núcleos sólo aumentará la cantidad de datos de búsqueda. Esto significa que el número de núcleos nos permitirá calcular un tamaño de archivo mayor.
En cuanto a la capacidad. Alquilo un servidor de Mile, donde pago sólo por el tiempo de su funcionamiento. Como resultado, utilizo un servidor con un coste total de 40k al mes, pero pago por él apenas dos rublos. Así que si alguien necesita recursos para optimizar el uso. Precisamente el uso de un servidor con 32 núcleos me ha convencido de que no basta con tener muchos núcleos pequeños. Es necesario tener muchos núcleos potentes comparables a los de una CPU. La velocidad de mi servidor de correo alojado es la misma que la de mi servidor de escritorio. El servidor de correo puede simplemente calcular el archivo, cosa que mi ordenador de casa no podrá hacer. ¡¡¡¡¡Pero no hay reducción del tiempo de optimización. en términos de velocidad cuentan lo mismo!!!!!
Estás mintiendo.
Leer la econometría.
https://otexts.com/fpp2/
¿te perdí en SA? :)
¿Qué hay que leer? ¿Gachís, aritmética? ¿Estacionalidad? )) Sé todo lo que necesito saber sobre el tema...
¿te perdí en SA? :)
la econometría es una mierda, ¿qué hay que leer? ¿gachis, aryms? ¿estacionalidad? )) lo que sé de ella...
¿SA?
se trata de transformaciones en serie. así que eso es lo básico, ¿qué es lo que sufres?
Micha! ¿Vas a responder a mi pregunta de la página anterior o no?