Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 1632
Vaya, eres bueno, eres divertidísimo).
Hombre, ahora te estás volviendo más joven..... Lo sé, así que escucha atentamente que te lo digo por penúltima vez (la última vez será un vídeo). Es por gente como tú que quiero hacer un vídeo, para no tener que explicar la esencia de la existencia cada vez. Existe un modelo causal de formación de precios. No es temporal, sino causa-efecto. Por lo tanto, la razón del cambio de precio son los siguientes factores.
En primer lugar, los Optionistas forman la expectativa del mercado deformando la sonrisa de la volatilidad. Entonces según esta expectativa o internet (los ópticos pueden equivocarse) hay un volumen de negociación con un delta. El volumen muestra el número de participantes delta indica la dirección del volumen negociado + el interés abierto. Sólo entonces el precio cambia de acuerdo con el volumen negociado, y sólo entonces los indicadores cambiarán los valores que TODOS están tratando de utilizar para la predicción de precios. Es decir, usted está tratando de predecir la causa. Bueno, ¿quién de nosotros no está en el know????
Tienes todos estos datos para el SI, pero ¿los tienes para el bitcoin? Así que no pi...di.... Me estás poniendo de los nervios. Aprendan lo básico, señores..... Por eso mi enfoque funciona, a diferencia del tuyo. El suyo también puede ser factible, pero si no se basa en el modelo mencionado, la probabilidad de aleatoriedad en su trabajo es alta. ¿Alguna pregunta?
sin preguntas ))
Bueno, entonces construye sobre eso y serás feliz. Y lo que Max nos mostró sobre la econometría también es un tema, cuando se opera con los datos correctos desde el principio.
Eso es aquí, piensa en ello ahora que he recogido CI. Es decir, al final, el TS será OI+Volúmenes+Delta. Lo único que falta es una sonrisa. Pero el truco de la sonrisa no está en la sonrisa en sí, sino en su cambio. La sonrisa no es posible obtener de forma automática en el TC y es por eso que quiero conseguir un trabajo oficialmente en un fondo de inversión, por lo que con la ayuda de los programadores locales (que son sin duda en los fondos) para empezar a obtener datos adicionales, no sólo una sonrisa, y tal vez algo más, entonces voy a vivir..... Me compraré una vaca que dé leche :-)
Y luego me cansé de matar el tiempo en tareas sencillas para las que el proger habitual dedica 5 minutos, y estoy un par de semanas. Sad......
Dígame cómo unos volúmenes insignificantes en las opciones pueden dar forma a algo en nuestro mercado.
Están configurando intrínsecamente las expectativas del mercado. Las opciones del SI conforman las expectativas del mercado para ese instrumento en particular. Eso es lo que piensan los operadores de opciones sobre el precio futuro del activo subyacente. No se sabe si piensan correctamente o no, pero sus expectativas se conocen por la curva de la sonrisa y por las posiciones de la opción. Luego negocian el volumen según esa expectativa o no. Nadie dijo que fuera tan sencillo. Solo usa estos datos y mira el mercado desde este punto de vista, te metes en un grupo de profesionales que también se engañan entre ellos e intentan hacer trampa, pero no usas esta información solo juegas a la ruleta. En mi opinión, por supuesto.
Aquí tienes un consejo. Siga durante el día este tablero, aunque sea por la libra, incluso con un retraso de 15 minutos para los usuarios libres y en la destreza usted será extremadamente sorprendido como resulta todo es simple.
Esta pantalla es para una opción sobre la libra en la CME, si no me equivoco. La línea negra es la huelga actual. Flechas para el cambio de barra. Es decir, los cambios en el valor de las opciones
Quiero utilizar los datos de las opciones yo mismo. Tal vez funcione porque ellos lo dicen: la psicología, no la lógica.
Puede obtener información sobre las opciones a través de Quick, me gustaría dar órdenes de comercio allí también, pero cuesta dinero - no hay deseo de asociarse?