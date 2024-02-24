Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 1637
Además de eso, TradingView en un navegador es el nuevo estándar para el comercio, los MQL ya han perdido todo el asunto de las criptomonedas para siempre. Le mostré a un comerciante cómo usar la MT, y se quedó sorprendido... Es como darle cuerda a un gramófono. Hicieron una versión web, pero prohibieron el circo de EAs )).
Yo por el contrario no puedo esperar a que algún criptointercambio añada mt, el navegador es lento. Ya estoy pensando en escribir mi propia pila de escaladores.
Estoy muy contento de descargarlo desde BitForex, no tengo necesidad de registrarme en BitMEX, el spread es ridículo, hay una cuenta demo directamente desde MT.
Ya está hecho )) Yo también llevo mucho tiempo esperando. Aquí está el enlace para descargar MT5.
Interesante
Hice un desplazamiento de la hora de Moscú en relación con la hora de Estados Unidos, es decir, tuve en cuenta el desplazamiento en 1 hora. Y no puedo entender si he considerado correctamente - digamos que en marzo tienen +1 hora añadida a noviembre, para que tengan la misma hora que nosotros, hay que restar 1 hora a nuestra hora (sin tener en cuenta la constante de corrección)? La idea es que si el Si es comercializado mayoritariamente por extranjeros, deberíamos guiarnos por su horario, ya que ellos empiezan a trabajar a las 22 horas, por lo que nuestro horario debería desplazarse una hora en verano.
A continuación se presentan los gráficos que muestran la desviación de la probabilidad de los tres objetivos con respecto a los datos de la muestra en forma de porcentaje en función del valor elegido del predictor, la hora en este caso.
La hora de Moscú sin corrección horaria, el instrumento es Si.
después del ajuste
Y aquí sólo se trata de dividir el predictor en partes en una "cuadrícula" para construir árboles.
Tiempo 16:48
No está claro si 1 predictor se divide externamente en varios y se alimenta ya como 5 predictores. Más bien se sigue haciendo internamente, como valores de división precalculados. Y se dividen por sectores.
Estoy de acuerdo en que esto es más eficiente que la media división en el algoritmo de árbol clásico.
