Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 2433
Implementado un algoritmo basado en los principios de la "base de conocimientos" versión 1.0.0 :)
¿Cómo se define la anchura y la altura de la "zona"?
¿Cómo se pondera la respuesta de las reglas desde la base?
¿Cómo se determina la anchura y la altura de la "zona"?
¿Cómo se pondera la respuesta de las reglas de la base de conocimientos?
No pondero las reglas ya que no las tengo en la "base de conocimientos". Todavía no, tengo todo hecho en forma de imágenes, como una persona.
En cuanto a la amplitud de la zona, hay que desvelar todo el concepto, contaré la esencia sin desvelar los detalles, sólo porque es largo...
Tenemos un patrón actual (últimos n precios o lo que sea)
En la "base de conocimientos" estoy buscando los mismos patrones y ver cómo terminaron.
Por supuesto, tengo que traducir los patrones a un dominio de coordenadas normalizado.
Obtenemos una especie de caos en las trayectorias de los patrones, nada interesante...
Sólo una observación: así es como se intentan predecir las tendencias, ZZ y otras cosas (elipsis azul).
Te estás metiendo en el más puro caos.
Vale, sigue, pero ¿es un caos? Si lo miramos con un ojo humano, podemos ver que hay una cierta consistencia en las tres trayectorias, es decir, podemos ver la zona desde la que el precio rebota hacia abajo en los tres casos
El algoritmo realiza esta búsqueda automáticamente.
La respuesta a la pregunta :
¿Cómo se determina la anchura y la altura de la "zona"?
Es la anchura de la zona encontrada, y siempre es diferente por razones objetivas.
Además, convertimos la zona encontrada de coordenadas normalizadas a coordenadas absolutas y obtenemos la zona de rebote esperada
Es así de sencillo))
ps Cuanto más inteligente sea el algoritmo de búsqueda de patrones en la RB y cuanto más rica sea la propia RB, más inteligente será el robot
El enfoque es interesante.
Lo principal es simple y claro. También puede conseguir invariante a los marcos de tiempo, es decir, usted puede encontrar un patrón en el diario y lo utilizan en los minutos
¿No sería más fácil medir sus series con la entropía y entender lo que hay?
¿Qué tiene que ver la entropía con esto?
¿Qué tiene que ver la entropía con esto?
la previsibilidad de la serie
la previsibilidad de la fila
No entiendes nada de nada, lee mi post con detenimiento.
No entiendes nada de nada, relee mi post con detenimiento.
Esto lo hice hace medio año o más a través de la agrupación. Tus construcciones son hipotéticas, sobre nuevos datos resultará diferente, porque ni siquiera has mirado la entropía, que no es diferente de sbCreo que incluso mostré paquetes de los mismos grupos con ciertas "zonas" en las que se colocaron los pedidos pendientes. Escribí un bot, lo verifiqué en el probador, y resultó tristemente
El algoritmono ha visto datos nuevos desde hace más de 2 meses, toma decisiones basadas en datos bastante anticuados, pero me parece bastante adecuado...
Aquí está el gráfico de 5 minutos del EUR de hoy.
El eurve es el gráfico de 5min de hoy).