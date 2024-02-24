Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 726

pantural:

Pues bien, inicia un tema y muestra los resultados con una descripción completa de las entradas/salidas, el software utilizado, etc. ¿Quién te lo impide?

No, personalmente no voy a predecir una RV inestable. Y todos mis intentos de llevarlo al menos a un estado casi estacionario terminaron en fracaso.

Finita la comedia.

Pero! Al darse cuenta de que el caso es una basura, alguna persona, lo suficientemente comprometida con NS, simplemente debe poner los resultados aquí, que la gente ha encontrado algunos otros enfoques, en lugar de pisotear un lugar.

La gratitud de la gente será su recompensa, porque nunca encontrará dinero en la NS.

Dónde está el dinero???? La respuesta está en las "colas" de las distribuciones. En la "memoria" del proceso no markoviano. TODO.
 
Alexander_K2:

Alexander, "provocador" es tu segunda vocación (después de las matemáticas). ¿O primero?)
 
Alexander_K2:

La pregunta es buena, pero necesita una aclaración: ¿en qué parte de la vela?


 
Alexander_K2:

No, personalmente no voy a predecir una RV inestable. Y todos mis intentos de llevarlo al menos a un estado casi estacionario han acabado en fracaso.

¿Predecirá la estacionalidad? )))) Pad stalom)).

 
Renat Akhtyamov:

La pregunta es buena, pero necesita una aclaración: ¿en qué parte de la vela?


En una vela de algún tipo... Rena, ¡tienes que ver esas colas sin las velas! Brillan como estrellas en la noche.

 
Yuriy Asaulenko:

¿Te llevarás una estacionaria? ))) Pad stal.))

Yo también.

 
Dmitriy Skub:
Alexander, "provocador" es tu segunda vocación (después de las matemáticas). ¿O es el primero?)

No, soy un viejo grailer para caminantes cansados.

 
Alexander_K2:

En una vela de algún tipo... Rena, ¡tienes que ver esas colas sin velas! Brillan como estrellas en la noche.

todo está atascado en la contra-tendencia.

la cola es una corrección, nada más

y si miras las cruces, no hay nada en absoluto
 
Alexander_K2:

No, soy un viejo grailer para caminantes cansados.

¿Te gustaría asumir el papel de mesías?
 
Dmitriy Skub:
¿Quieres asumir el papel de mesías?

El mesías aquí es@podotr. Y sólo doy esperanza, y algunos algoritmos.

