Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 726
Pues bien, inicia un tema y muestra los resultados con una descripción completa de las entradas/salidas, el software utilizado, etc. ¿Quién te lo impide?
No, personalmente no voy a predecir una RV inestable. Y todos mis intentos de llevarlo al menos a un estado casi estacionario terminaron en fracaso.
Finita la comedia.
Pero! Al darse cuenta de que el caso es una basura, alguna persona, lo suficientemente comprometida con NS, simplemente debe poner los resultados aquí, que la gente ha encontrado algunos otros enfoques, en lugar de pisotear un lugar.
La gratitud de la gente será su recompensa, porque nunca encontrará dinero en la NS.Dónde está el dinero???? La respuesta está en las "colas" de las distribuciones. En la "memoria" del proceso no markoviano. TODO.
La pregunta es buena, pero necesita una aclaración: ¿en qué parte de la vela?
¿Predecirá la estacionalidad? )))) Pad stalom)).
En una vela de algún tipo... Rena, ¡tienes que ver esas colas sin las velas! Brillan como estrellas en la noche.
Yo también.
Alexander, "provocador" es tu segunda vocación (después de las matemáticas). ¿O es el primero?)
No, soy un viejo grailer para caminantes cansados.
todo está atascado en la contra-tendencia.
la cola es una corrección, nada másy si miras las cruces, no hay nada en absoluto
No, soy un viejo grailer para caminantes cansados.
¿Quieres asumir el papel de mesías?
El mesías aquí es@podotr. Y sólo doy esperanza, y algunos algoritmos.