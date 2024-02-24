Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 1391
Todos los delanteros, comerciante ni siquiera se ve a mí mismo, eurobucks, alrededor de un año
Foro sobre trading, sistemas de trading automatizados y pruebas de estrategias de trading
Aprendizaje automático en el trading: teoría y práctica (trading and beyond)
Graal, 2019.03.03 12:45
así ahora...
Aproximadamente lo mismo ocurriría en los Eurobucks y sin MO si se comprara al principio de la semana y se vendiera al final de la misma durante el año,
y luego, como todo el mundo, te habrías deshecho con seguridad, pero ¿cómo era realmente?
Todas las semanas las vuelvo a entrenar y luego las conecto cuidadosamente para que funcionen. Estos modelos entran en producción
en esencia redundante, porque de todos modos los volveré a entrenar en una semana )
Este sigue en espera.
Esto es para fx, diferente para Forts, con ajustes para las sesiones, la compensación y otras cosas
La mitad del hilo está dedicado a historias sobre mis modelos, creo )) Ya he dejado de escribir
No he visto nada claro, o me he perdido algo. Bueno, no, así que no.
simplemente olvidada ya.
Todo lo que escribo, cada frase, tiene sentido.
No estoy discutiendo con todo el mundo, estoy escribiendo desde la experienciaarriba complementado, pre-post.
No he leído el artículo. Lo leeré.
No sólo una semana, sino que la eficiencia disminuye con el tiempo, lo cual es natural.
estoy probando con ticks reales en el broker con el que estoy operando así que no es una esperanza sino pruebas precisas. aunque los ticks son redundantes ya que no tengo hft pero para estar seguro de cómo funcionan los stops, por ejemplo, spreads flotantes, retrasos
Para mis pruebas 1m siempre fue suficiente. Las garrapatas no cambian esencialmente nada en la prueba, el tedio es mayor. Pero en el comercio real encajan en el sistema porque se necesitan sólo en la última vela y en ningún otro lugar. Van como Klose, y eso es todo
Por supuesto más si tienes tu propio probador, en mt5 no hay ninguna molestia
Una tristeza ahora - los enchufes en el probador de mt5 no funcionan. Quería probar modelos avanzados en python, pero aún no puedo.Ni siquiera me voy a molestar con la DLL, porque quiero subir el modelo a un servidor remoto y conectar los terminales a él de forma remota
