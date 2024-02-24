Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 1394

Maxim Dmitrievsky:

En cuanto a los resultados, no he visto nada como el mío en el hilo, ni siquiera cerca

los únicos resultados que he visto son los de fxsaber, y no lo digo en todo el sentido de la palabra.

No necesito recordarte los backtests de la servilleta.

No estoy criticando, sólo digo que es un planteamiento muy complejo y me hacen gracia declaraciones como "lo haré un par de semanas y todo irá bien".

Tienes megalomanía. Sólo sus planteamientos y pruebas son correctos, el resto está en la cuerda floja y es falso, etc.
Creo que mis pruebas no son menos correctas, pero además, son aún más informativas. Y le aconsejo que se pase a una servilleta, y abandone la creencia religiosa en el origen divino y la infalibilidad del probador de MT).
 
Maxim Dmitrievsky:

incluso una cosa aparentemente sencilla como esta, nadie escribió sobre ella, o sobre RL, andamiaje alglib, etc., hasta que yo lo planteé

así que de qué estamos hablando... Así que sólo ves "objetivo randómico" y no se te ocurre cómo hacerlo más complicado, porque ver algo listo y decir que es fácil siempre es fácil, pero mejorar...

Antes de tus artículos pensaba que era algo complicado. Pero ahora puedo inventar algo y modificarlo, si es necesario. ¡Y gracias por ello!
Yuriy Asaulenko:
No veo ninguna prueba por tu parte, el patrón de dispersión en el gráfico es completamente aleatorio))

elibrarius:
Antes de sus artículos, pensaba que era algo complicado. Pero ahora, si es necesario, puedes pensar en algo y modificarlo. ¡Y gracias por ello!

Esto es lo básico, cómo completar un modelo sin un profesor, y cómo hacer que algo funcione con los nuevos datos.

Por ejemplo, cómo muestrear adecuadamente estos ejemplos, a partir de qué distribuciones, con qué frecuencia, cómo validar, etc.
 
Maxim Dmitrievsky:

Asaulenko sirvió 20 rechaces en la red y está contento... ¿no es gracioso?

Necesito resultados, no enfoques complicados. Los enfoques complejos deben producir una nueva calidad. Tiene métodos complicados, sí. Pero no hay resultados cualitativamente diferentes. Entonces, ¿por qué todas estas dificultades?
Por supuesto, puedes pensar en el 2x2 como una forma sofisticada de afirmar lo genial que somos, y lo genial que es nuestra idea. Hace que algunas personas se impresionen,
Eso es, me voy.

 
Maxim Dmitrievsky:

No veo ninguna prueba tuya, entonces el punto de dispersión en el gráfico es un completo azar ))

aleatorio es redondo)

Y hay una elipse.

Yuriy Asaulenko:
Necesito resultados, no enfoques complejos. Los enfoques complejos deben producir una nueva calidad. Tiene un modd complejo en otra parte. Pero no hay resultados cualitativamente diferentes. Entonces, ¿por qué todas estas dificultades?
Eso es todo, a Auchan.

)) La calidad es que consigo un puñado de buenos modelos en 5 minutos (el resultado). La complejidad es necesaria en un principio para que luego no se queden durante meses y no se recojan los modelos cuando se rompan los antiguos

Elibrarius:

randome es circular)

Y hay una elipse.

De acuerdo, una elipse está en el límite del azar, más cerca de un círculo que de una línea recta.

 
Maxim Dmitrievsky:

Bien, la elipse está en el límite de lo aleatorio, más cerca de un círculo que de una línea recta

Como sugirió Yuri, si operamos con predicciones > 2,5 y <-2,5 - en realidad la mayoría de las operaciones tendrán beneficios:

Veo una tasa de error del 15-20%.

elibrarius:

Como sugirió Yuri, si negocia con predicciones > 2,5 y <-2,5 - en realidad la mayoría de las operaciones tendrán beneficios:

Se puede ver que la tasa de error es del 15-20%.

no funciona así, hay una línea inclinada de 45g a través de la nube no horizontal

de no contar las desviaciones... incluso sugirió no saber qué ))
