Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 1394
En cuanto a los resultados, no he visto nada como el mío en el hilo, ni siquiera cerca
los únicos resultados que he visto son los de fxsaber, y no lo digo en todo el sentido de la palabra.
No necesito recordarte los backtests de la servilleta.
No estoy criticando, sólo digo que es un planteamiento muy complejo y me hacen gracia declaraciones como "lo haré un par de semanas y todo irá bien".
incluso una cosa aparentemente sencilla como esta, nadie escribió sobre ella, o sobre RL, andamiaje alglib, etc., hasta que yo lo planteé
así que de qué estamos hablando... Así que sólo ves "objetivo randómico" y no se te ocurre cómo hacerlo más complicado, porque ver algo listo y decir que es fácil siempre es fácil, pero mejorar...
Tienes megalomanía. Sólo sus planteamientos y pruebas son correctos, el resto está en la servilleta y es una mierda, etc.
No veo ninguna prueba por tu parte, el patrón de dispersión en el gráfico es completamente aleatorio))
Antes de sus artículos, pensaba que era algo complicado. Pero ahora, si es necesario, puedes pensar en algo y modificarlo. ¡Y gracias por ello!
Esto es lo básico, cómo completar un modelo sin un profesor, y cómo hacer que algo funcione con los nuevos datos.Por ejemplo, cómo muestrear adecuadamente estos ejemplos, a partir de qué distribuciones, con qué frecuencia, cómo validar, etc.
Asaulenko sirvió 20 rechaces en la red y está contento... ¿no es gracioso?
No veo ninguna prueba tuya, entonces el punto de dispersión en el gráfico es un completo azar ))
aleatorio es redondo)
Y hay una elipse.
Necesito resultados, no enfoques complejos. Los enfoques complejos deben producir una nueva calidad. Tiene un modd complejo en otra parte. Pero no hay resultados cualitativamente diferentes. Entonces, ¿por qué todas estas dificultades?
)) La calidad es que consigo un puñado de buenos modelos en 5 minutos (el resultado). La complejidad es necesaria en un principio para que luego no se queden durante meses y no se recojan los modelos cuando se rompan los antiguos
De acuerdo, una elipse está en el límite del azar, más cerca de un círculo que de una línea recta.
Bien, la elipse está en el límite de lo aleatorio, más cerca de un círculo que de una línea recta
Como sugirió Yuri, si operamos con predicciones > 2,5 y <-2,5 - en realidad la mayoría de las operaciones tendrán beneficios:
Veo una tasa de error del 15-20%.
no funciona así, hay una línea inclinada de 45g a través de la nube no horizontalde no contar las desviaciones... incluso sugirió no saber qué ))