Valeriy Yastremskiy:

Puedo darte un folleto (nada pequeño) de JP Morgan en inglés (y con traducción automática)) Tiene una buena clasificación de datos y diferentes enfoques para trabajar con ellos.

Si puedes, por favor, envíamelo.

 
Valeriy Yastremskiy:

Gracias. Sí, no es pequeño)

 
Déjame ver.

 
Me uno + será algo para leer)

 

este es el aspecto de la previsión de la red neuronal para el BTCUSD en las últimas 24 horas


 
¿Las flechas moradas son qué? El verde rojo no está mal)

¿no has aprendido a hacer backtests?

 
flechas tenues y translúcidas - menos calidad que las brillantes, menos "certeza" predictiva
 
no hay backtest todavía, es demasiado material para proyectar en la historia
pero será como es muy necesario
aún no hay backtest, demasiadas meteduras de pata para proyectar en la historia
pero será ya que es muy necesario

Los backtests son un buen punto de partida) ¿qué sentido tiene mirar las flechas?

