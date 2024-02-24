Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 2399
Puedo darte un folleto (nada pequeño) de JP Morgan en inglés (y con traducción automática)) Tiene una buena clasificación de datos y diferentes enfoques para trabajar con ellos.
Si puedes, por favor, envíamelo.
Gracias. Sí, no es pequeño)
Déjame ver.
Me uno + será algo para leer)
este es el aspecto de la previsión de la red neuronal para el BTCUSD en las últimas 24 horas
¿Las flechas moradas son qué? El verde rojo no está mal)
¿no has aprendido a hacer backtests?
pero será como es muy necesario
aún no hay backtest, demasiadas meteduras de pata para proyectar en la historia
Los backtests son un buen punto de partida) ¿qué sentido tiene mirar las flechas?