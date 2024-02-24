Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 1390
Sospecho que A_K no es un físico, sino un contable mediocre. Si no, ¿por qué tendría esa pasión paranoica por contar el dinero de los demás?
Es totalmente posible. En la jerga contable, todas las personas son físicas.
No hace falta que se hable de estereotipos, para el caso, el contable de aquí preferiría ser yo. Crear un nuevo estereotipo :)
Tengo el deseo común de ver un estado positivo de la gente que opera con los conceptos de las matemáticas y la física, no de los comerciantes de pelotas que paladean las empanadas, etc.
La pregunta es ¿por qué? Hombre, todo es cuestión de tiempo, ¡no tiene precio! Si hubiera visto ese estado físico y matemático, sabría que es posible, que hay algo en lo que trabajar y esforzarse. Pero como es... ¡¿Gastar años de mi vida en una búsqueda infructuosa?!
¿No lo entiendes?
Maxim publicó un enlace a lasconferencias de un ciudadano, aparentemente físico, que se dedicaba a la aerodinámica. ¿Qué dice sobre su visión del mercado?
Interesante conferencia, no entendí nada. Pones el vídeo en segunda velocidad y no hay nada de chamanismo.
Revisión de la evaluación del modelo
Saludos.
¿Has probado el nuevo paquete MetaTraderR? Ven aquí, lo discutiremos
También me entristece que el abuelo Asaulenko se niegue categóricamente a mostrar sus resultados. Estas tonterías y manías de persecución me cabrean y desacreditan la esencia misma de la comunicación en el foro.
Sin embargo, viejo amigo, para ser justos, muéstranos tus resultados, aunque sean negativos. Alegrémonos o lloremos juntos... А?
Como ahora...
¿dónde está la pista y dónde está el delantero? no me digas... eres como Yuri en una servilleta, también estás probando la CU...
Hay que ser realmente así de fxfx para ganarles. La última máquina de pasta se rompió cuando los ISPs cerraron el agujero.
Se dice que crenofx fue el director de desarrollo de fxopen)) A Kitchen se le ocurrió este personaje romántico, dibujó sus estadísticas, etc.
¿Dónde está la línea y dónde está el delantero? No me digas... al igual que Yuri, estás probando la CU en una servilleta.
Ni siquiera miro todos los delanteros, ni siquiera miro los trenes, ni miro los eurobucks desde hace un año o así.
y está bien igualar un poco la tabla y probar mi suerte...