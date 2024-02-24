Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 1390

Yuriy Asaulenko:
Sospecho que A_K no es un físico, sino un contable mediocre. Si no, ¿por qué tendría esa pasión paranoica por contar el dinero de los demás?
Es una cosa profesional que tiene.
Aleksey Nikolayev:

Es totalmente posible. En la jerga contable, todas las personas son físicas.

No hace falta que se hable de estereotipos, para el caso, el contable de aquí preferiría ser yo. Crear un nuevo estereotipo :)

 
Alexander_K:

Tengo el deseo común de ver un estado positivo de la gente que opera con los conceptos de las matemáticas y la física, no de los comerciantes de pelotas que paladean las empanadas, etc.

La pregunta es ¿por qué? Hombre, todo es cuestión de tiempo, ¡no tiene precio! Si hubiera visto ese estado físico y matemático, sabría que es posible, que hay algo en lo que trabajar y esforzarse. Pero como es... ¡¿Gastar años de mi vida en una búsqueda infructuosa?!

¿No lo entiendes?

Maxim publicó un enlace a lasconferencias de un ciudadano, aparentemente físico, que se dedicaba a la aerodinámica. ¿Qué dice sobre su visión del mercado?

 
Aleksey Vyazmikin:

Maxim publicó un enlace a lasconferencias de un ciudadano, aparentemente un físico, que solía trabajar en la aerodinámica. ¿Qué le parece su visión del mercado?

Interesante conferencia, no entendí nada. Pones el vídeo en segunda velocidad y no hay nada de chamanismo.

 
SanSanych Fomenko:

Revisión de la evaluación del modelo

Saludos.

¿Has probado el nuevo paquete MetaTraderR? Ven aquí, lo discutiremos

 
Alexander_K:

También me entristece que el abuelo Asaulenko se niegue categóricamente a mostrar sus resultados. Estas tonterías y manías de persecución me cabrean y desacreditan la esencia misma de la comunicación en el foro.

Sin embargo, viejo amigo, para ser justos, muéstranos tus resultados, aunque sean negativos. Alegrémonos o lloremos juntos... А?


Como ahora...

 
Bueno, no son tan tontos, estos proveedores de liquidez, para dar agujeros fáciles. Tienen toda una plantilla de frikis que no saben atarse los cordones de los zapatos, pero que lo saben todo sobre matemáticas y estadísticas de aprendizaje automático. Para ganarles hay que ser realmente así de dickfx. La última máquina de pasta se rompió cuando los ISPs cerraron el agujero. Así es como hay que sujetar el mercado por las pelotas para cambiar el movimiento de todos los pares de divisas de forma regular.
Grial:


así es ahora...

¿dónde está la pista y dónde está el delantero? no me digas... eres como Yuri en una servilleta, también estás probando la CU...

 
BillionerClub:
Hay que ser realmente así de fxfx para ganarles. La última máquina de pasta se rompió cuando los ISPs cerraron el agujero.

Se dice que crenofx fue el director de desarrollo de fxopen)) A Kitchen se le ocurrió este personaje romántico, dibujó sus estadísticas, etc.

 
Maxim Dmitrievsky:

¿Dónde está la línea y dónde está el delantero? No me digas... al igual que Yuri, estás probando la CU en una servilleta.

Ni siquiera miro todos los delanteros, ni siquiera miro los trenes, ni miro los eurobucks desde hace un año o así.

El grial:

todo es hacia adelante, ni siquiera miro la pista yo, los eurobucks, alrededor de un año

y está bien igualar un poco la tabla y probar mi suerte...

