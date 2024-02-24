Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 1395
no es así, hay una línea inclinada de 45g, no una horizontalno cuente las desviaciones... incluso sugirió que no se sabe qué))
En el lado izquierdo, todo lo que está por debajo (50 operaciones) está en beneficio, todo lo que está por encima (10 operaciones) está en pérdida. En el lado derecho es viceversa.
la línea horizontal es el cero del resultado real, sólo para ser más visible.
es la relación entre los valores actuales y los valores pronosticados, la línea se dibuja a 45 grados a través de la nube, justo el muestreo a cero centrado. La diferencia es enorme.
podrías haber dado simplemente el error medio del modeloescuela infantil.
Veo Real y Predicción en las leyendas de los ejes. No la proporción.
No me cabrees ) conecta la red de predicados y valores reales, hay una diagonal
o googlear el gráfico de dispersión
No te entiendo. Dibuja tu visión de dónde son correctas las predicciones de este cuadro y dónde no.
O esperar a que Jura explique qué hay en su foto.
Calma)
No te entiendo. Dibuja tu visión de dónde están las predicciones correctas en esta imagen y dónde no.
las predicciones correctas están en la línea, todo lo demás es un error
Calcula el cuadrado de la desviación de la línea y obtendrás el error NS
cuanto menor sea el error, menor será la dispersión alrededor de la línea
las predicciones correctas están en la línea, todo lo demás son errores
No busco la exactitud absoluta de una predicción. Para mí todas las operaciones que han dado beneficios son correctas.
Ejemplos:
1) predijo -10 obtuvo -8 - esto es una excelente ganancia, no es un error en absoluto
2) predijeron -4,8 y obtuvieron -13 - mucho más beneficio del previsto.
3) predijo -3,5 obtuvo +5, habrá una pérdida - esto es un error. Al igual que todos los puntos de la izquierda y por encima de 0. Sólo ellos harán una pérdida y el comercio en ellos es un error.
mnde...
las salchichas en pinchos serían más útiles
un modelo robusto se parece a esto, por ejemplo (primera imagen de google)
Enseñemos el perseprtron de alglib a preaprender, ¿eh?
cada vez que se ejecuta una nueva bandeja, los pesos se aleatorizan, elimine la aleatorización y trate de preaprender, como puede hacer en todos los paquetes normales
¿te imaginas la cantidad de cosas interesantes que puedes hacer con él?
Enseñemos el perseprtron de alglib a preaprender, ¿eh?
