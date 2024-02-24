Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 1385
Te equivocas. Esta es la única manera de hacerlo.
Bien. Si quieres trabajar con escala en función del precio, tienes razón.
si el objetivo es construir un modelo a corto plazo, su enfoque está bien, siempre y cuando el número de muestras aumente tanto que todos sus rendimientos puedan ser descartados como poco informativos
la falta de información puede determinarse exactamente cuando todas las características comienzan a correlacionarse entre sí, en cuyo caso el aumento de la longitud de la muestra de entrenamiento no conducirá a nada
Sólo me preguntaba cómo prolongar la vida útil
Supongo que si divides el precio en niveles, entonces puedes calcular la profundidad media de la historia sobre los niveles, desde que el precio llegó a él hasta que lo dejó
generalmente se necesita alguna solución de preprocesamiento, el mismo gráfico Renko puede ser una opción, al menos el componente de tiempo desaparecerá y se alcanzarán niveles discretos (altura de los ladrillos Renko)
generalmente se necesita alguna solución con el preprocesamiento del precio, por ejemplo, el mismo gráfico Renko, al menos el componente de tiempo desaparecerá y habrá niveles discretos (altura del ladrillo Renko)
contribuirá, sí. Este enfoque en general tiene más preguntas que respuestas hasta ahora para mí
pero tienes que arrastrarte hasta él de alguna manera
En mi opinión, este es un gran momento para darse cuenta finalmente de que el modus operandi no está funcionando y que es hora de volver a los indicadores para obtener ganancias cercanas al mercado o buscar un trabajo en el sector de los servicios.
Pero tienes que arrastrarte hasta él de alguna manera
Renko no es del todo correcto... todavía hay que dividirlo en muchos niveles
he hecho un conector de socket para python, pero mi probador no funciona con sockets mt5, pero me han dicho que lo harán funcionar
Para los modelos a largo plazo se necesitará adelgazar de todos modos y el modelo no cambiará.
El adelgazamiento consiste en desechar de nuevo la mitad de la información y engrosar el modelo