¿Problemas con su broker, retiros, etc? Por favor, lea este hilo.
Buenos días , quería comentaros mi situación personal. Tengo una cuenta en la plataforma Metatrader5.
La cuenta cuenta con una gran suma de dinero. Tengo problemas de comunicación con el broker para poder retirar los fondos , ya que, quiere imponer el tiempo que debe de estar ese dinero en la plataforma.
Necesito ayuda urgente.
Un saludo
Buenos días , quería comentaros mi situación personal. Tengo una cuenta en la plataforma Metatrader5.
La cuenta cuenta con una gran suma de dinero. Tengo problemas de comunicación con el broker para poder retirar los fondos , ya que, quiere imponer el tiempo que debe de estar ese dinero en la plataforma.
Necesito ayuda urgente.
Un saludo
Hola buenas, queria saber si es verdad que la plataforma MT4 dejo de funcionar y losbroker migraron MT5,
Gracias.
MT4 solo recibe actualizaciones de seguridad (Anunciado aproximadamente en 2017). Por parte de MetaQuotes la apuesta es MT5, tanto por lenguaje de programación, como por el mismo terminal y la implementación de mejoras.
Dicho lo cual es totalmente viable seguir utilizando MT4, pero exclusivamente es ofrecido por parte de los brokers, ya que es el mayor catalizador de traders retails que son los que explotan cuentas.
Buenas tardes, quiero retirar los fondos de mi cuenta y el servicio online de MT5 me dice que tengo que ingresar antes el 10% de mis fondos para poder retirar después todo. Dice que es porque hay una transferencia entre cuentas. Es eso cierto o es una estafa?
Vayamos por partes...de que servicio online de MT5 habla? Desde luego no habla sobre esta web, intuyo que lo hace sobre el broker con el cual abrió una cuenta que es quien le está estafando.
Esta web es del desarrollador de la plataforma MetaTrader, y ni es un broker ni tiene su dinero.
También intuyo que no le dedico ni un minuto a leer el primer post, ni tan siquiera la primera línea.
"Este foro es un foro técnico sobre programación o incidencias con la plataforma MetaTrader y no están permitidas charlas sobre brokers o problemas sobre pasarelas de pago, etc."
Por favor, no de nombres, está prohibido en el foro. Saber el nombre de quien le está estafando y/o con quien tiene un problema no es relevante.
No me sorprenden que les estafen si no saben ni diferenciar entre el desarrollador y el broker donde abrieron una cuenta y enviaron su dinero.
Pie de página de esta web.
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Reglas del foro y recomendaciones
Muchos de los problemas estan ya resueltos en el foro (algunos desde hace años). Use el buscador para encontrar hilos relacionados sobre el tema en cuestión que este buscando.
Reglas de los diferentes apartados