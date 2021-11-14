¿Problemas con su broker, retiros, etc? Por favor, lea este hilo.

Nuevo comentario
 
Este foro es un foro técnico sobre programación o incidencias con la plataforma MetaTrader y no están permitidas charlas sobre brokers o problemas sobre pasarelas de pago, etc.

Si hace mención a algún broker o similar su post o hilo será eliminado, si insiste en ello su cuenta será cerrada o baneada durante un tiempo según su gravedad.

Reglas del foro y recomendaciones

  • Cada idioma cuenta con su respectivo foro, y es por ello que está prohibido comunicarse en otro lenguaje que no sea el del foro en cuestión.
  • Los hilos en mayúsculas serán eliminados.
  • No se permiten discusiones ni publicidad, sea directa o indirectamente, de ningún broker, señal o producto.
  • El lenguaje grosero, los mensajes publicitarios, el spamming y las inundaciones están prohibidos.
  • Debe compartir código usando el botón 'Código'.

  • Por favor, no pida recomendaciones del tipo "Por favor, me recomiendan una EA rentable" o " ¿Cuál es la mejor señal?". Ese tipo de discusiones están prohibidas. Puede ir a la sección Market o Señales y leer las críticas allí.
  • Si tiene que exponer un problema, por favor, evite nombrar el broker con el que trabaja. Saber el nombre del broker no es relevante.
  • La publicidad no está permitida en el foro y cualquier "recomendación" sería invariablemente publicidad.
  • Por lo general, las personas que no pueden codificar no reciben ayuda gratuita en este foro, aunque podría suceder si tiene suerte. Sea paciente.
  • Si muestra sus intentos y describe su problema con claridad, probablemente recibirá una respuesta de la comunidad.
  • Si no quiere aprender a codificar, eso no es un problema. Puede mirar la sección CodeBase donde encontrara código libre y gratuito, o en el Market para productos de pago (también a veces gratis). Por último, también tiene la opción de contratar a un programador en la sección Freelance.
  • Tenga en cuenta que un problema no reproducible, no es un problema. Para poder recibir ayuda siempre debe ser reproducible y poder argumentarlo con pruebas (logs, pantallazos, etc).

  • Muchos de los problemas estan ya resueltos en el foro (algunos desde hace años). Use el buscador para encontrar hilos relacionados sobre el tema en cuestión que este buscando.

  • Si ha comprado un producto en otro lugar y tiene problemas con él, no podemos ayudarlo.
  • Si tiene problemas y su producto utiliza cualquier forma de licencia incorporada fuera de MQL Market, no podemos ayudarlo.
  • No proporcionamos soporte para servicios de señal externos fuera de MQL5.com.
  • No podemos ayudarlo si tiene problemas con su corredor.
  • No brindamos soporte para servicios VPS externos.
  • No proporcionamos soporte para sistemas operativos (Windows, Mac, Android ...).
  • Para resolver un problema mencionado anteriormente, debe comunicarse con la parte externa.

    Reglas de los diferentes apartados

     
    Buenas tardes aqui me pueden dar información porque mi cuenta queda congelada?mt5 no puedo retirar dinero hasta q pague una multa que no se xq se genero. Segun la plataforma que fue por una operación indevidad. Pero no tengo la minima idea de q sucedio no me explican detalladamente. Si me pueden colaborar le agradesco mucho
     
    12096919 #:

    Este foro es un foro técnico sobre programación o incidencias con la plataforma MetaTrader.

    El problema que tenga con su broker es entre usted y el broker.

     

    Buenos días , quería comentaros mi situación personal. Tengo una cuenta en la plataforma Metatrader5.

    La cuenta cuenta con una gran suma de dinero. Tengo problemas de comunicación con el broker para poder retirar los fondos , ya que, quiere imponer el tiempo que debe de estar ese dinero en la plataforma.


    Necesito ayuda urgente.


    Un saludo

     
    djjesus72 #:

    Buenos días , quería comentaros mi situación personal. Tengo una cuenta en la plataforma Metatrader5.

    La cuenta cuenta con una gran suma de dinero. Tengo problemas de comunicación con el broker para poder retirar los fondos , ya que, quiere imponer el tiempo que debe de estar ese dinero en la plataforma.


    Necesito ayuda urgente.


    Un saludo

    No leíste los mensajes anteriores. 
     
    djjesus72 #Tengo problemas de comunicación

    Pues eso pasa... problemas de comunicación.

     

    Hola buenas, queria saber  si es verdad que la plataforma MT4  dejo de funcionar y losbroker migraron MT5, 

    Gracias.

     
    9154106 #:

    Hola buenas, queria saber  si es verdad que la plataforma MT4  dejo de funcionar y losbroker migraron MT5, 

    Gracias.

    La plataforma Mt4, supuestamente va a dejar de recibir soporte. Pero esa es una historia muy antigua. Yo creo que tiene algunos años por delante. Aunque es verdad que si quisieran lo cortarían de hoy para mañana. Si empiezas de Cero, yo me decantaría por Mt5. Si llevas unos años, sigue con Mt4. Mientras los brokers sigan apostando por ello, creo, que ahí seguirá
     
    9154106 #:

    Hola buenas, queria saber  si es verdad que la plataforma MT4  dejo de funcionar y losbroker migraron MT5, 

    Gracias.

    MT4 solo recibe actualizaciones de seguridad (Anunciado aproximadamente en 2017). Por parte de MetaQuotes la apuesta es MT5, tanto por lenguaje de programación, como por el mismo terminal y la implementación de mejoras.

    Dicho lo cual es totalmente viable seguir utilizando MT4, pero exclusivamente es ofrecido por parte de los brokers, ya que es el mayor catalizador de traders retails que son los que explotan cuentas.

     
    Buenas tardes, quiero retirar los fondos de mi cuenta y el servicio online de MT5 me dice que tengo que ingresar antes el 10% de mis fondos para poder retirar después todo. Dice que es porque hay una transferencia entre cuentas. Es eso cierto o es una estafa?
     
    Josep Maria Valeri #:
    Buenas tardes, quiero retirar los fondos de mi cuenta y el servicio online de MT5 me dice que tengo que ingresar antes el 10% de mis fondos para poder retirar después todo. Dice que es porque hay una transferencia entre cuentas. Es eso cierto o es una estafa?

    Vayamos por partes...de que servicio online de MT5 habla? Desde luego no habla sobre esta web, intuyo que lo hace sobre el broker con el cual abrió una cuenta que es quien le está estafando.

    Esta web es del desarrollador de la plataforma MetaTrader, y ni es un broker ni tiene su dinero.

    También intuyo que no le dedico ni un minuto a leer el primer post, ni tan siquiera la primera línea.

    "Este foro es un foro técnico sobre programación o incidencias con la plataforma MetaTrader y no están permitidas charlas sobre brokers o problemas sobre pasarelas de pago, etc."

    Por favor, no de nombres, está prohibido en el foro. Saber el nombre de quien le está estafando y/o con quien tiene un problema no es relevante.

    No me sorprenden que les estafen si no saben ni diferenciar entre el desarrollador y el broker donde abrieron una cuenta y enviaron su dinero.

    Pie de página de esta web.


    123
    Nuevo comentario