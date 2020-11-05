Los backtest de los EA del Market se falsean - página 6
Me parece lo más sensato. Además ya no son horas.
... :V
Efectivamente así es, me acabo de encontrar con un caso exactamente igual. Y el EA es de los más vendidos, a 500 dólares, vende más de 100 copias al mes. Investigando un poco, se ve que el autor del EA tenía una señal que posteriormente borró (seguramente porque no fue bien). MQL5 debería exigir una cuenta de demostración del EA que se vende. Gracias por esta muy buena información.
Me parece que el tema es interesante,:
Un EA con ciertos parámetros da un excelente funcionamiento en un BT en un periodo de 15 años.
Ese mismo EA, con los mismos parámetros, quema una cuenta demo en una semana.
Cuando yo he probado mis EA, he visto diferencias abismales si para el BT utilizo todos los ticks o utilizo solo precios de apertura. A tal grado que, en un BT, con los mismos datos, las mismas fechas, todo igual excepto si se modela con todos los ticks o con otra opción, uno es un gran ganador y el otro es un gran perdedor, esto cuando son operaciones de corta duración y/o el SL yTP están muy cercanos a los precios de inicio de las operaciones.. Cuando son operaciones de larga duración, sigue habiendo diferencias, pero en general no son diferencias tan marcadas.
Un robot scalping, que utiliza martingala, me parece que es muy difícil de testear con un BT.
Yo haría lo siguiente: Probaría el EA durante un periodo importante en demo (1 mes), ejecutaría el BT de ese mes de prueba e iría operación por operación viendo las similitudes, si la gran mayoría de las operaciones en el BT se cumplieron en la cuenta demo, y si se cerraron en los puntos correctos. Si por alguna razón los resultados coinciden muy poco, algo raro pasa (qué? no lo sé) y lo mejor es no meterle dinero a ese EA.
Mi opinión, si de ese experto se venden más de 100 copias al mes por 500 USD y las opiniones son buenas creo que hay algo que tú no estás haciendo bien. Desconozco si se pueden falsear los BT, en mi opinión eso no es tan fácil, y si eso pasase te aseguro que enseguida saldrían malas opiniones, y no parece ser el caso ¿cuanto tiempo has probado el EA en una cuenta real real?