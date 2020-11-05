Los backtest de los EA del Market se falsean - página 6

Nuevo comentario
 
Yuri:

Me parece lo más sensato. Además ya no son horas.

 

... :V

 
Yuri:
ESTE ES EL HILO PERFECTO PARA TODOS AQUELLOS QUE SE INICIAN EN LOS EA DEL MARKET, ATRAÍDOS POR LOS RESULTADOS DE ALGO QUE NO ES ASÍ. 

Hola, buenos días:

En el foro inglés se habla bastante de esto pero aquí no veo información  al respecto y por eso abro el siguiente hilo.

Los backtest de los EA del Market están falseados. No lo digo yo, lo dice la comunidad. Cómo he llegado a esa conclusión? Comprobando los DD relativos y totales de varios EA (un 30% como mucho) en backtest de 15 años, y arruinando una cuenta después en solo un mes cualquiera de ellos (y muchos de los EA con precios de 3 y 4 cifras). Estos casos repetidos en varios EA punteros del Market me hizo buscar si sería posible falsear un backtest y por todos los hilos dicen que sí. 

Esto me plantea dos cuestiones:
Hasta qué punto es legal que MQL5 facilite a través de esta plataforma, que otros usuarios induzcan a engañó a usuarios para comprar un EA? Y no me vengáis con que ganancias pasadas no garantizan ganancias futuras. Un EA que durante 15 años el DD máximo es de un 30% y después en menos de un mes arruina la cuenta, eso es una estafa como un pino. No hay más.
Lo mismo ocurre con las señales. Muestran resultados increíbles con unos DD de infarto y luego los pruebas, o lees los comentarios, y te muestra más de lo mismo: cuenta fundida en 2 semanas. Estafa? Tal vez.

Por otro lado, la segunda pregunta para aquellos (como yo) que aún no quiere perder toda la esperanza en estas cosas es: hay alguna manera de comprobar si un EA funciona? La única solución real que se me ocurre es usarlo en una cuenta demo. 

Espero alguna respuesta porque la decepción que tengo es infinita. El hecho de que no vea ningún EA ni ninguna señal con varios años de antigüedad ya le hacía sospechar. Todo lo que hay es muy reciente y eso es raro. Qué opinan? 

Saludos

Efectivamente así es, me acabo de encontrar con un caso exactamente igual. Y el EA es de los más vendidos, a 500 dólares, vende más de 100 copias al mes. Investigando un poco, se ve que el autor del EA tenía una señal que posteriormente borró (seguramente porque no fue bien). MQL5 debería exigir una cuenta de demostración del EA que se vende. Gracias por esta muy buena información.

 

Me parece que el tema es interesante,:

Un EA con ciertos parámetros da un excelente funcionamiento en un BT en un periodo de 15 años.

Ese mismo EA, con los mismos parámetros, quema una cuenta demo en una semana.


Cuando yo he probado mis EA, he visto diferencias abismales si para el BT utilizo todos los ticks o utilizo solo precios de apertura. A tal grado que, en un BT, con los mismos datos, las mismas fechas, todo igual excepto si se modela con todos los ticks o con otra opción, uno es un gran ganador y el otro es un gran perdedor, esto cuando son  operaciones de corta duración y/o el SL yTP están muy cercanos a los precios de inicio de las operaciones..  Cuando son operaciones de larga  duración, sigue habiendo diferencias, pero en general no son diferencias tan marcadas.


Un robot scalping, que utiliza martingala, me parece que es muy difícil de testear con un BT.


Yo haría lo siguiente: Probaría el EA durante un periodo importante en demo (1 mes), ejecutaría el BT de ese mes de prueba e iría operación por operación viendo las similitudes, si la gran mayoría de las operaciones en el BT se cumplieron en la cuenta demo, y si se cerraron en los puntos correctos. Si por alguna razón los resultados coinciden muy poco, algo raro pasa (qué? no lo sé) y lo mejor es no meterle dinero a ese EA.

 
Manuel Rodriguez:

Efectivamente así es, me acabo de encontrar con un caso exactamente igual. Y el EA es de los más vendidos, a 500 dólares, vende más de 100 copias al mes. Investigando un poco, se ve que el autor del EA tenía una señal que posteriormente borró (seguramente porque no fue bien). MQL5 debería exigir una cuenta de demostración del EA que se vende. Gracias por esta muy buena información.

Mi opinión, si de ese experto se venden más de 100 copias al mes por 500 USD y las opiniones son buenas creo que hay algo que tú no estás haciendo bien. Desconozco si se pueden falsear los BT, en mi opinión eso no es tan fácil, y si eso pasase te aseguro que enseguida saldrían malas opiniones, y no parece ser el caso ¿cuanto tiempo has probado el EA en una cuenta real real?

123456
Nuevo comentario