Miguel Angel Vico Alba:
Imanol ya te dijo el como.... Cambia de broker, uno de verdad si puede ser. 
Los datos son parecidos en Alpari, ICBroker, AdmiralMarket y Roboforex
 
Yuri:

01/01/2019 a 01/01/2020 (1 año)...1 par (EURUSD)...casi 2,5M de ticks....


 
Miguel Angel Vico Alba:

1

Te parecen suficientes ticks para los últimos 5 años? Tengo los mismos resultados de otros brokers y otros tramos temporales. Por fin puedo decir que los EA del Market se falsean y el backtest no sirve para nada o hay más excusas? El beneficio neto es más pequeño por el plazo temporal (solo 5 años en la foto). Al aumentar el marco temporal (como estaba antes) el resultado aumenta igual pero como tarda taaaaanto en hacerse el backtest me he aburrido de ver como sube el beneficio y lo he parado. Es obvio que un EA con esos resultados no revienta una cuenta en dos semanas como sí ha pasado. Y así todo lo que pruebo. 

 
Yuri:

Yuri, yo creo que los bt  sirven para ver que hace un robot y como se enfrenta a determinadas situaciones, si compras usas un ea por su curva de bt te equivocas. Lo importante es que una vez te lo descargues y tengas seleccionado en tu histórico distintas situaciones, veas como las resuelve. 

Las gráficas solo te dan pistas de comportamientos.


Por otro lado todo lo que sean scalpers, no se testean bien con el bt de metatrader. porque en real influyen muchos parámetros que no se pueden simular.


mi consejo es que uses el bt para estudiar las características del ea y su comportamiento en determinadas situaciones, pero no uses los datos de beneficio o factor de beneficio porque no se corresponden con lo que puede pasar en un futuro, te interesa mas si tienes muchas barras las perdidas, sobre todo si lo testeas en situaciones de stress como consolidaciones largas, periodos de crisis o volatilidad extrema


En resumen creo que la utilidad de los bt es distinta a la que tu buscas, yo no los interpreto asi, porque la realidad y la curva de bt no estan correlacionadas 


Un saludo

 
Hola! Yo creo que un bt puede servir para un EA que hubieras encargado para tí, algo se uso particular que vayas a utilizar. Si realmente se pueden falsear cómo he leído y cómo estoy comprobando, el Market pierde todo su sentido porque no hay manera alguna de verificar sus resultados (corriendo el EA en demo sería lo único pero es muy lento). No solo me fijo en la curva, hay datos estadísticos que también son clave pero que he comprobado que después en la realidad no se cumplen. Por eso creo que si se venden EA en un Market y se permiten subir fotos de sus resultados y demás, eso debería de ser información veraz y real o que directamente no se hiciera, porque al final induces al engaño y eso está feo. 
A lo que voy, es que no tiene sentido alguno que un EA con resultados así con una cuenta de 390 y 500 euros, arruine una cuenta demo de 1000 euros en 2 semanas. No hablo de que los datos no sean exactos, o parecidos, eso se podría entender, pero es que no tienen nada que ver y eso no se debería de permitir. Comprar un EA con ese bt y con el resultado que realmente ha tenido, es como comprar una nevera que no enfría. Hay algo en el bt que me quede por comprobar o ya estaría todo?

Un saludo
 
Lo ultimo que dire sobre el tema....MetaTrader 5!!!
 
Miguel Angel Vico Alba:
Que Metatrader 5 no es fiable y el 4 sí. Lo que me faltaba por leer y confirmar mis sospechas. Gracias
 
Quiero pensar que te equivocaste al escribir, di a entender justo lo contrario. El probador de MT4 deja que desear en muchos aspectos que no explicaré por no sentar cátedra.

De todas formas lo que digo no es nada nuevo, hay mucho escrito sobre ello.

 
Miguel Angel Vico Alba:

Es que todo lo que te envío es de mt5. Por eso lo digo. Al decir lo que dices entiendo que te quejas de mt5
 
Yuri:
Pues descartando el terminal puesto que usas MT5 ya solo queda el broker y usar todos los ticks (reales) como modelado.
