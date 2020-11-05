Los backtest de los EA del Market se falsean - página 3
Imanol ya te dijo el como.... Cambia de broker, uno de verdad si puede ser.
01/01/2019 a 01/01/2020 (1 año)...1 par (EURUSD)...casi 2,5M de ticks....
Te parecen suficientes ticks para los últimos 5 años? Tengo los mismos resultados de otros brokers y otros tramos temporales. Por fin puedo decir que los EA del Market se falsean y el backtest no sirve para nada o hay más excusas? El beneficio neto es más pequeño por el plazo temporal (solo 5 años en la foto). Al aumentar el marco temporal (como estaba antes) el resultado aumenta igual pero como tarda taaaaanto en hacerse el backtest me he aburrido de ver como sube el beneficio y lo he parado. Es obvio que un EA con esos resultados no revienta una cuenta en dos semanas como sí ha pasado. Y así todo lo que pruebo.
Yuri, yo creo que los bt sirven para ver que hace un robot y como se enfrenta a determinadas situaciones, si compras usas un ea por su curva de bt te equivocas. Lo importante es que una vez te lo descargues y tengas seleccionado en tu histórico distintas situaciones, veas como las resuelve.
Las gráficas solo te dan pistas de comportamientos.
Por otro lado todo lo que sean scalpers, no se testean bien con el bt de metatrader. porque en real influyen muchos parámetros que no se pueden simular.
mi consejo es que uses el bt para estudiar las características del ea y su comportamiento en determinadas situaciones, pero no uses los datos de beneficio o factor de beneficio porque no se corresponden con lo que puede pasar en un futuro, te interesa mas si tienes muchas barras las perdidas, sobre todo si lo testeas en situaciones de stress como consolidaciones largas, periodos de crisis o volatilidad extrema
En resumen creo que la utilidad de los bt es distinta a la que tu buscas, yo no los interpreto asi, porque la realidad y la curva de bt no estan correlacionadas
Un saludo
Lo ultimo que dire sobre el tema....MetaTrader 5!!!
Quiero pensar que te equivocaste al escribir, di a entender justo lo contrario. El probador de MT4 deja que desear en muchos aspectos que no explicaré por no sentar cátedra.
De todas formas lo que digo no es nada nuevo, hay mucho escrito sobre ello.
Es que todo lo que te envío es de mt5. Por eso lo digo. Al decir lo que dices entiendo que te quejas de mt5