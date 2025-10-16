Librerías: EasyAndFastGUI - librería para crear interfaces gráficas - página 43
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
Después de la actualización build 5120 las tablas dejaron de funcionar - las cabeceras y los datos se mueven a la izquierda, no se entiende nada.
Probablemente debido a la estricta separación de char/uchar e int/uint introducida por MQ, hay cierta confusión en los códigos de la librería, que es imposible desentrañar.
Quien se haya encontrado con este problema y lo haya resuelto con éxito, por favor, que nos escriba.
He comprobado mis proyectos con la librería y parece que funciona. Pero tuve que parchear algo - cambiar los tipos de int a uint, para que las advertencias no fueran tan fuertes. Como resultado, aparecieron advertencias de este tipo en un proyecto:
Y esto ya es peor. Significa que algunas comprobaciones funcionan incorrectamente, lo que puede afectar a la funcionalidad declarada. En fin, hay que rebuscar en la bibliografía, y esto ya es un trabajo serio )).
Hice una edición en la biblioteca que tenía en el método CPicturesSlider::CreatePictures(void) con la función ResourceReadImage(":: "+m_file_path[i],image_data,x_size,y_size)), pero no solucionó el problema.
El compilador no da ningún otro error, por lo que la situación es bastante estancada.
¿Hay alguna forma de cambiar el fondo y el color del texto de un ComboBox?
Después de la actualización build 5120 las tablas dejaron de funcionar - las cabeceras y los datos se mueven a la izquierda, no se entiende nada.
Probablemente debido a la estricta separación de char/uchar e int/uint introducida por MQ, hay cierta confusión en los códigos de la librería, que es imposible desentrañar.
Quien se haya encontrado con este problema y lo haya resuelto con éxito, por favor, que nos escriba.
Hola, he probado las tablas de los ejemplos después de corregir algunas cosas y de momento parece que van bien, sin errores ni avisos.
¿Son estos los 5 archivos de prueba que están en el enlace ( https://www.mql5.com/es/code/19703#)? Podrías enviarmelos o indicarme como encontrarlos. En este enlace de la biblioteca no aparecen los ejemplos para descargar. Y el único EAF que hay está en blanco.
Hola, ¿cómo puedo obtener su EasyAndFastGUI v2.0 ya que no puedo encontrar la descarga dentro de la MT5 mercado.
https://www.mql5.com/es/code/19703
https://www.mql5.com/es/code/19703
Hola, sólo puedo descargar la versión v1.0 de esto, cómo descargar la versión v2.0 del contenido, el enlace v2.0 no tiene ningún contenido relevante ¡ah!
Pregunte al autor, el enlace proporcionado dentro del artículo está roto.
Parece que en algún momento, la versión 2.0 estuvo disponible en el Market, según lo que el autor indica en la descripción.
Sin embargo, ya no está disponible, así que no hay ningún error por tu parte; simplemente ya no está disponible. Como mencionó Eleni, ponte en contacto con el autor (envíale un mensaje privado).