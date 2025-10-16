Librerías: EasyAndFastGUI - librería para crear interfaces gráficas - página 42

Puedo establecer la transparencia para la propia ventana, pero los elementos del interior siguen con el fondo. ¿Hay alguna manera de hacerlos transparentes también?
 
Hola Miembros de la Comunidad,
Estoy buscando para descargar la última versión - EasyAndFastGUI v2.0. Por favor, indíqueme cómo descargarla. Lo he intentado en Market Place pero no está disponible. Cualquier ayuda será muy apreciada.
 

Hola, no estoy seguro de si este artículo todavía está en uso. En primer lugar muchas gracias a Anatoli por hacer un gran trabajo en general.

De todos modos estoy luchando en conseguir una versión de trabajo instalado. Permanentemente obtengo errores como doble declaración de const o doble declaración de variables y enumeraciones. Creo que tiene algo que ver con doble <include ...>.

He probado la build 16 y la última versión del artículo"https://www.mql5.com/es/code/19703".

¿Cómo puedo solucionar el problema y dónde puedo conseguir una versión que finalmente funcione?

Gracias de antemano por cualquier ayuda.

Hola @tol64 Anatoli, espero que te vaya bien. Aprecio mucho tu trabajo. Quiero hablar algo muy importante acerca de su trabajo. En cuanto a si usted está dispuesto a venderlo o si no vamos a hablar en privado tengo algo importante que compartir. Te he enviado una solicitud de amistad. Espero poder hablar contigo. Gracias y realmente apreciado.
 

@Anatoli Kazharski
Anatoly, ¿hay algún elemento de agrupación en la versión publicada?

ejemplo

Voy a responder a la propia clase CFrame

 
Estimado Anatoli, ¿es ésta la última versión de la biblioteca? Muchas gracias.
 
El enlace al mercado de la descripción del artículo no funciona
 
Sería muy útil si se comprara alguna biblioteca con documentación
 

Después de la actualización build 5120 las tablas dejaron de funcionar - las cabeceras y los datos se mueven a la izquierda, no se entiende nada.

Probablemente debido a la estricta separación de char/uchar e int/uint introducida por MQ, hay alguna confusión en los códigos de la librería, que es imposible desentrañar.

Quien se haya encontrado con este problema y lo haya resuelto con éxito, por favor, que nos escriba.


