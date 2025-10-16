Librerías: EasyAndFastGUI - librería para crear interfaces gráficas - página 45
¡Perfecto! Gracias, amigo mío.
Después de la actualización build 5120 las tablas dejaron de funcionar - las cabeceras y los datos se mueven a la izquierda, no se entiende nada.
Probablemente debido a la estricta separación de char/uchar e int/uint introducida por MQ, hay cierta confusión en los códigos de la librería, que es imposible desentrañar.
Quien se haya encontrado con este problema y lo haya resuelto con éxito, por favor, que nos escriba.
¿Lo has resuelto? Tuve problemas similares hace unos meses, pero parece que están relacionados con la resolución del monitor y/o el cable utilizado para conectar un monitor externo.
Hazme saber si has conseguido resolver el problema.
También tengo la última versión de la librería y la mantengo actualizada para la última versión de MT5, no lo he probado en MT4 pero para MT5 es totalmente funcional.
Perdona, pero ¿podrías mostrarme cómo utilizas la ruta para encontrar la imagen? Cuando cargo el panel, aparece una impresión diciendo que la imagen no se pudo cargar. Es extraño porque he arreglado la ruta de muchas maneras, y ninguna de ellas funcionó. Las imágenes están en la carpeta MQL5/Images.
No hay ningún enlace a la biblioteca EasyAndFastGUI v2.0. ¿Cómo puedo conseguirla? ¿Alguien puede ayudarme? Gracias.