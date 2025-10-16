Librerías: EasyAndFastGUI - librería para crear interfaces gráficas - página 44

Miguel Angel Vico Alba #:

Parece que en algún momento la versión 2.0 estuvo disponible en el Market, según lo que dice el autor en la descripción.

Sin embargo, ya no está disponible, por lo que no hay ningún error por su parte; simplemente ya no está disponible. Como mencionó Eleni, póngase en contacto con el autor (envíe un mensaje privado).

Puede ponerse en contacto con él (el autor) en telegram

Mateus Cerqueira Lopes #:

Puede ponerse en contacto con él (el autor) en telegram

¿Es este el telegrama oficial de Anatoli?

¿Está seguro?

 
¿Alguien podría ayudarme? Necesito cambiar la imagen o el color de los botones de incremento y decremento en un TextEdit, pero no encuentro el puntero que me da acceso a este cambio. He intentado usar "btnInc.IconFile()", pero no funciona.

void CProgram::EstilizarTextEdit(CTextEdit &textEdit)
{
   // Obtém ponteiros dos subcomponentes
   CTextBox *entry   = textEdit.GetTextBoxPointer();
   CButton  *btnInc  = textEdit.GetIncButtonPointer();
   CButton  *btnDec  = textEdit.GetDecButtonPointer();

   // ---------- Estilo da caixa de texto ----------
   entry.LabelColor(clrBlack);
   entry.BackColor(clrWhite);
   entry.BorderColor(clrSilver);

   // ---------- Botão de incremento ----------
   btnInc.BackColor(clrWhite);
   btnInc.BackColorHover(clrLightGray);
   btnInc.BorderColor(clrSilver);
   btnInc.BorderColorHover(clrDarkGray);

   // ---------- Botão de decremento ----------
   btnDec.BackColor(clrWhite);
   btnDec.BackColorHover(clrLightGray);
   btnDec.BorderColor(clrSilver);
   btnDec.BorderColorHover(clrDarkGray);
}
 
@Arturo Hugo Ninamango #¿Es este el telegrama oficial de Anatoli? ¿Estás seguro?

Si hubieras visitado la página de perfil de Anatoil, lo habrías visto allí, lo cual también es obvio dado el propio nombre de usuario del usuario"tol64" ...

Tiago Silvano Souza Felipe #:
¿Alguien podría ayudarme? Necesito cambiar la imagen o el color de los botones de incremento y decremento en un TextEdit, pero no puedo encontrar el puntero que me da acceso a este cambio. Intenté usar "btnInc.IconFile()", pero no funcionó.

Prueba a añadir estas líneas

void CProgram::EstilizarTextEdit(CTextEdit &textEdit)
{
   // Obtém ponteiros dos subcomponentes
   CTextBox *entry   = textEdit.GetTextBoxPointer();
   CButton  *btnInc  = textEdit.GetIncButtonPointer();
   CButton  *btnDec  = textEdit.GetDecButtonPointer();

   // ---------- Estilo da caixa de texto ----------
   entry.LabelColor(clrBlack);
   entry.BackColor(clrWhite);
   entry.BorderColor(clrSilver);

   // ---------- Botão de incremento ----------
   btnInc.IsStaticColors(true);   // > Prueba esto...
   
   btnInc.BackColor(clrWhite);
   btnInc.BackColorHover(clrLightGray);
   btnInc.BorderColor(clrSilver);
   btnInc.BorderColorHover(clrDarkGray);

   // ---------- Botão de decremento ----------
   btnDec.IsStaticColors(true);   // > Prueba esto...
   
   btnDec.BackColor(clrWhite);
   btnDec.BackColorHover(clrLightGray);
   btnDec.BorderColor(clrSilver);
   btnDec.BorderColorHover(clrDarkGray);
}


Si no te funciona en esta sección, intenta usarlo antes de crear el control.



 
Fernando Carreiro #:

Si hubieras visitado la página de perfil de Anatoil, lo habrías visto allí, lo cual también es obvio dado el propio nombre de usuario del usuario"tol64" ...

Bueno, señor, tenía algunas dudas porque le escribí pero no recibí respuesta...

 
Arturo Hugo Ninamango #:

Pruebe a añadir estas líneas


Si no te funciona en esta sección, prueba a usarlo antes de crear el control.



Gracias por responder, pero este método "IsStaticColors" no existe en ninguna clase. Tengo la última versión de la librería.

 
Tiago Silvano Souza Felipe # :
Gracias por responder, pero este método "IsStaticColors" no existe en ninguna clase. Tengo la última versión de la biblioteca.

También tengo la última versión de la librería y la mantengo actualizada para la última versión de MT5, no he probado esto en MT4 pero para MT5 es totalmente funcional.

 
Arturo Hugo Ninamango #:

También tengo la última versión de la librería y la mantengo actualizada para la última versión de MT5, no lo he probado en MT4 pero para MT5 es totalmente funcional.

Lo siento, tal vez no lo he explicado correctamente. Puedo cambiar el color de fondo, pero necesito cambiar el color de la flecha. Su color por defecto es oscuro, y desaparece cuando cambio el color de fondo a oscuro para el botón de incremento. Panel 1 Panel 2

void CProgram::EstilizarTextEdit(CTextEdit &textEdit)
{
   // Campo principal (botón del ComboBox)
   CTextBox *entry   = textEdit.GetTextBoxPointer();
   
   entry.LabelColor(            corEntryTexto);
   entry.LabelColorHover(       corEntryTextoHover);
   entry.LabelColorPressed(     corEntryTextoPress);
   entry.BackColor(             corEntryFundo);
   entry.BackColorHover(        corEntryFundoHover);
   entry.BackColorPressed(      corEntryFundoPress);
   entry.BorderColor(           corEntryBorda);
   entry.BorderColorHover(      corEntryBordaHover);
   entry.BorderColorPressed(    corEntryTextoPress);     // si el componente soporta

   CButton *btnInc = textEdit.GetIncButtonPointer();
   CButton *btnDec = textEdit.GetDecButtonPointer();

   // Botones de aumento y disminución 
   btnInc.BackColor(        clrWhite);
   btnInc.BackColorHover(   corBtnScrollFundoHover);
   btnInc.BorderColor(      corEntryFundo);
   btnInc.BorderColorHover( corBtnScrollBordaHover);

   btnDec.BackColor(        clrYellow);
   btnDec.BackColorHover(   corBtnScrollFundoHover);
   btnDec.BorderColor(      corEntryFundo);
   btnDec.BorderColorHover( corBtnScrollBordaHover);
}
 
Tiago Silvano Souza Felipe # :

Lo siento, tal vez no lo he explicado correctamente. Puedo cambiar el color de fondo, pero necesito cambiar el color de la flecha. Su color por defecto es oscuro, y desaparece cuando cambio el color de fondo a oscuro para el botón de incremento. 


m_txt_sl_dinero.GetIncButtonPointer().BackColor(clrGreen);
m_txt_sl_dinero.GetIncButtonPointer().BackColorHover(clrOrange);
m_txt_sl_dinero.GetIncButtonPointer().IconFile(RECURSOS_RUTA_IMAGENES + "arrow_up.bmp");
  
m_txt_sl_dinero.GetDecButtonPointer().BackColor(clrCyan);
m_txt_sl_dinero.GetDecButtonPointer().BackColorHover(clrBlueViolet);
m_txt_sl_dinero.GetDecButtonPointer().IconFile(RECURSOS_RUTA_IMAGENES + "arrow_down.bmp");



