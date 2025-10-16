Librerías: EasyAndFastGUI - librería para crear interfaces gráficas - página 44
Parece que en algún momento la versión 2.0 estuvo disponible en el Market, según lo que dice el autor en la descripción.
Sin embargo, ya no está disponible, por lo que no hay ningún error por su parte; simplemente ya no está disponible. Como mencionó Eleni, póngase en contacto con el autor (envíe un mensaje privado).
Puede ponerse en contacto con él (el autor) en telegram
¿Es este el telegrama oficial de Anatoli?
¿Está seguro?
Si hubieras visitado la página de perfil de Anatoil, lo habrías visto allí, lo cual también es obvio dado el propio nombre de usuario del usuario"tol64" ...
¿Alguien podría ayudarme? Necesito cambiar la imagen o el color de los botones de incremento y decremento en un TextEdit, pero no puedo encontrar el puntero que me da acceso a este cambio. Intenté usar "btnInc.IconFile()", pero no funcionó.
Prueba a añadir estas líneas
Si no te funciona en esta sección, intenta usarlo antes de crear el control.
Bueno, señor, tenía algunas dudas porque le escribí pero no recibí respuesta...
Gracias por responder, pero este método "IsStaticColors" no existe en ninguna clase. Tengo la última versión de la librería.
También tengo la última versión de la librería y la mantengo actualizada para la última versión de MT5, no he probado esto en MT4 pero para MT5 es totalmente funcional.
Lo siento, tal vez no lo he explicado correctamente. Puedo cambiar el color de fondo, pero necesito cambiar el color de la flecha. Su color por defecto es oscuro, y desaparece cuando cambio el color de fondo a oscuro para el botón de incremento.