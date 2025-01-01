DokümantasyonBölümler
MQL5 ReferansıStandart KütüphaneGöstergelerTrend GöstergeleriCiAMACreate 

Create

Belirtilen parametrelerle gösterge oluşturur. Gösterge verilerini güncellemek ve almak için Refresh() ve GetData() yöntemlerini kullanın.

bool  Create(
   string           string,              // sembol
   ENUM_TIMEFRAMES  period,              // periyot
   int              ma_period,           // ortalama periyodu
   int              fast_ema_period,     // hızlı EMA Periyodu
   int              slow_ema_period,     // yavaş EMA periyodu
   int              ind_shift,           // kaydırma değeri
   int              applied              // uygulanan fiyat tipi veya tanıtıcı değer
   )

Parametreler

string

[in]  Sembol.

period

[in]  Zaman-dilimi (ENUM_TIMEFRAMES sayımının değerlerinden biri).

ma_period

[in]  Ortalama periyodu.

fast_ema_period

[in]  Hızlı EMA periyodu.

slow_ema_period

[in]  Yavaş EMA periyodu.

ind_shift

[in]  Yatay kaydırma değeri.

applied

[in]  Uygulanan fiyat tipi veya tanıtıcı değer.

Dönüş değeri

Başarılı ise 'true', gösterge oluşturulamadıysa 'false'.