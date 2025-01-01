MQL5 RiferimentoLibreria StandardIndicatoriIndicatori Personalizzati
CiCustom
CiCustom è una classe destinata per l'utilizzo degli indicatori tecnici personalizzati.
Descrizione
La Classe CiCustom prevede la creazione, la configurazione e l'accesso ai dati di un indicatore personalizzato.
Dichiarazione
class CiCustom: public CIndicator
Titolo
#include <Indicators\Custom.mqh>
I Metodi della Classe per Gruppi
Attributi
|
Imposta il numero di buffer
Ottiene il numero di parametri utilizzati durante la creazione di un indicatore
Ottiene il tipo del parametro specificato
Ottiene il valore del parametro specificato di tipo integer
Ottiene il valore del parametro specificato di tipo double
Ottiene il valore del parametro specificato di tipo string
Input/output
|
virtual Type
Metodo di identificazione virtuale