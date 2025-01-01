DocumentazioneSezioni
CiCustom

CiCustom è una classe destinata per l'utilizzo degli indicatori tecnici personalizzati.

Descrizione

La Classe CiCustom prevede la creazione, la configurazione e l'accesso ai dati di un indicatore personalizzato.

Dichiarazione

   class CiCustom: public CIndicator

   #include <Indicators\Custom.mqh>

I Metodi della Classe per Gruppi

Attributi

 

NumBuffers

Imposta il numero di buffer

NumParams

Ottiene il numero di parametri utilizzati durante la creazione di un indicatore

ParamType

Ottiene il tipo del parametro specificato

ParamLong

Ottiene il valore del parametro specificato di tipo integer

ParamDouble

Ottiene il valore del parametro specificato di tipo double

ParamString

Ottiene il valore del parametro specificato di tipo string

Input/output

 

virtual Type

Metodo di identificazione virtuale