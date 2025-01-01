Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarIndicadoresIndicadores personalizadosParamString NumBuffersNumParamsParamTypeParamLongParamDoubleParamStringType ParamString Obtiene el valor del parámetro especificado de tipo string. string ParamString( int index // índice ) const Parámetros index [in] Índice del parámetro. Valor devuelto El valor del parámetro especificado de tipo string, utilizado en la creación del indicador. Nota Si el número no es válido devuelve una cadena vacía. ParamDouble Type