ParamString

Obtiene el valor del parámetro especificado de tipo string.

string  ParamString(
   int  index      // índice
   ) const

Parámetros

index

[in]  Índice del parámetro.

Valor devuelto

El valor del parámetro especificado de tipo string, utilizado en la creación del indicador.

Nota

Si el número no es válido devuelve una cadena vacía.