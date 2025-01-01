Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarIndicadoresIndicadores personalizadosParamDouble NumBuffersNumParamsParamTypeParamLongParamDoubleParamStringType ParamDouble Obtiene el valor del parámetro especificado de tipo double. double ParamDouble( int index // índice ) const Parámetros index [in] Índice del parámetro. Valor devuelto El valor del parámetro especificado de tipo double, utilizado en la creación del indicador. Nota Si el número no es válido devuelve EMPTY_VALUE. ParamLong ParamString