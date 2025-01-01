DocumentaciónSecciones
Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarIndicadoresIndicadores personalizadosParamDouble 

ParamDouble

Obtiene el valor del parámetro especificado de tipo double.

double  ParamDouble(
   int  index      // índice
   ) const

Parámetros

index

[in]  Índice del parámetro.

Valor devuelto

El valor del parámetro especificado de tipo double, utilizado en la creación del indicador.

Nota

Si el número no es válido devuelve EMPTY_VALUE.