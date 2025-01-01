Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarIndicadoresIndicadores personalizadosParamType NumBuffersNumParamsParamTypeParamLongParamDoubleParamStringType ParamType Obtiene el tipo del parámetro especificado en el índice. ENUM_DATATYPE ParamType( int index // índice del parámetro ) const Parámetros index [in] Índice del parámetro. Valor devuelto Devuelve el tipo de dato (valor de la enumeración ENUM_DATATYPE) del parámetro especificado en el índice, utilizado en la creación del indicador. Nota Si el índice del parámetro no es válido, devuelve WRONG_VALUE. NumParams ParamLong