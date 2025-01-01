DocumentaciónSecciones
ParamType

Obtiene el tipo del parámetro especificado en el índice.

ENUM_DATATYPE  ParamType(
   int  index      // índice del parámetro
   ) const

Parámetros

index

[in]  Índice del parámetro.

Valor devuelto

Devuelve el tipo de dato (valor de la enumeración ENUM_DATATYPE) del parámetro especificado en el índice, utilizado en la creación del indicador.

Nota

Si el índice del parámetro no es válido, devuelve WRONG_VALUE.