MathMomentsF
Calcula los valores numéricos teóricos de los 4 primeros momentos de la distribución F de Fisher con los parámetros nu1 y nu2.
|
double MathMomentsF(
Parámetros
nu1
[in] Primer parámetro de distribución (número de grados de libertad).
nu2
[in] Segundo parámetro de distribución (número de grados de libertad).
mean
[out] Variable para obtener el valor medio.
variance
[out] Variable para obtener la varianza.
skewness
[out] Variable para obtener el coeficiente de asimetría.
kurtosis
[out] Variable para obtener la curtosis.
error_code
[out] Variable para obtener el código de error.
Valor devuelto
Retorna true, si el cálculo de los momentos se realiza con éxito, de lo contrario, false.