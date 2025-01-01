DocumentazioneSezioni
Inserisce elementi di un array dalla posizione specificata di un altro array.

bool  InsertArray(
   CArrayInt*  src,     // puntatore alla sorgente
   int          pos      // posizione
   )

Parametri

src

[in] Puntatore ad un'istanza della classe CArrayInt utilizzato come sorgente di elementi da inserire.

pos

[in]  Posizione nell'array in cui inserire.

Valore di ritorno

true - successo, false - non posso inserire gli elementi.

Esempio:

//--- esempio per CArrayInt::InsertArray(const CArrayInt*,int)
#include <Arrays\ArrayInt.mqh>
//---
void OnStart()
  {
   CArrayInt *array=new CArrayInt;
   //---
   if(array==NULL)
     {
      printf("Errore creazione oggetto");
      return;
     }
   //--- crea l'array sorgente
   CArrayInt *src=new CArrayInt;
   if(src==NULL)
     {
      printf("Errore creazione oggetto");
      delete array;
      return;
     }
   //--- aggiunge gli elementi dell'array sorgente
   //--- . . .
   //--- inserisce un altro array
   if(!array.InsertArray(src,0))
     {
      printf("Errore inserimento array");
      delete src;
      delete array;
      return;
     }
   //--- elimina la sorgente dell'array
   delete src;
   //--- usa array
   //--- . . .
   //--- elimina array
   delete array;
  }