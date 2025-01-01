- Reserve
- Resize
- Shutdown
- Add
- AddArray
- AddArray
- Insert
- InsertArray
- InsertArray
- AssignArray
- AssignArray
- Update
- Shift
- Delete
- DeleteRange
- At
- CompareArray
- CompareArray
- InsertSort
- Search
- SearchGreat
- SearchLess
- SearchGreatOrEqual
- SearchLessOrEqual
- SearchFirst
- SearchLast
- SearchLinear
- Save
- Load
- Type
InsertArray
Insere um array de elementos a partir de outro array com posição específica.
|
bool InsertArray(
Parâmetros
src
[in] Ponteiro para uma instância de classe CArrayInt - elementos fontes para inserir.
pos
[in] Posição no array para inserir.
Valor do Retorno
Verdadeiro se com sucesso, falso - não pode colar os itens.
Exemplo
|
//--- example for CArrayInt::InsertArray(const CArrayInt*,int)