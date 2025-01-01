Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarPaneles y ventanas de diálogoCComboBoxAddItem CreateOnEventAddItemListViewItemsSelectSelectByTextSelectByValueValueCreateEditCreateButtonCreateListOnClickEditOnClickButtonOnChangeListListShowListHide AddItem Añade un ítem al control. bool AddItem( const string item, // texto const long value // valor ) Parámetros item [in] Texto. value=0 [in] Valor de tipo long. Valor devuelto true si se ejecuta correctamente, false en caso contrario. OnEvent ListViewItems