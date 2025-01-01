DocumentaciónSecciones
ListViewItems

Establece el número de ítemes de la lista del control CComboBox.

void  ListViewItems(
   const int    value     // número de ítemes de la lista
   )

Parámetros

value

[in]  Número de ítemes de la lista.

Valor devuelto

true si se ejecuta correctamente, false en caso contrario.