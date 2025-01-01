Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarPaneles y ventanas de diálogoCComboBoxListViewItems CreateOnEventAddItemListViewItemsSelectSelectByTextSelectByValueValueCreateEditCreateButtonCreateListOnClickEditOnClickButtonOnChangeListListShowListHide ListViewItems Establece el número de ítemes de la lista del control CComboBox. void ListViewItems( const int value // número de ítemes de la lista ) Parámetros value [in] Número de ítemes de la lista. Valor devuelto true si se ejecuta correctamente, false en caso contrario. AddItem Select