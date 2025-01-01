DocumentaciónSecciones
SelectByValue

Selecciona el ítem de la lista por medio de su valor.

bool  SelectByValue(
   const long  value     // valor
   )

Parámetros

value

[in]  Valor de tipo long.

Valor devuelto

true si se ejecuta correctamente, false en caso contrario.