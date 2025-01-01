MQL5 ReferenceConstants, Enumerations and StructuresEnvironment State
Constants describing the current runtime environment of an mql5-program are divided into groups:
- Client terminal properties – information about the client terminal;
- Executed MQL5-program properties – mql5 program properties, which help to control its execution;
- Symbol properties – obtaining information about a symbol;
- Account properties – information about the current account;
- Testing Statistics – results of Expert Advisor testing.