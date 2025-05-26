거래 로봇을 무료로 다운로드 하는 법을 시청해보세요
당사를 Telegram에서 찾아주십시오!
당사 팬 페이지에 가입하십시오
당사 팬 페이지에 가입하십시오
스크립트가 흥미로우신가요?
그렇다면 링크 to it -
하셔서 다른 이들이 평가할 수 있도록 해보세요
그렇다면 링크 to it -
하셔서 다른 이들이 평가할 수 있도록 해보세요
스크립트가 마음에 드시나요? MetaTrader 5 터미널에서 시도해보십시오
Price_Channel - MetaTrader 5용 지표
- 조회수:
- 101
- 평가:
-
- 게시됨:
- 이 코드를 기반으로 한 로봇이나 지표가 필요하신가요? 프리랜스로 주문하세요 프리랜스로 이동
가격 채널 인디케이터는 지난 n개의 막대에 대한 최고 및 최저 가격 값과 그 사이의 평균값을 표시합니다.
가격 채널 인디케이터는 해당 기간의 최대 및 최소 가격 값에 의해 상한과 하한이 결정되는 채널을 만듭니다.
인디케이터를 개선하거나 트레이딩에 사용할 아이디어가 있으신가요? 다음 주소로 보내주세요:
|
viber:
|
텔레그램
|
h ttps:// t.me/bryzgalov_av
|
skype:
|
이메일
|
s n-bot@y andex.ru
MetaQuotes Ltd에서 러시아어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/ru/code/85
Ranging Market Detector
범위가 넓은 시장 영역을 강조하려는 지표CTJM Candle Timer - Indicator for MT5
이 표시기는 촛불이 꺼질 때까지 남은 시간을 표시합니다. 색상과 글꼴 크기를 선택할 수 있습니다.
트레이딩 세션 표시기. 객체를 사용하지 않습니다.
드로우필링 버퍼를 사용한 트레이딩 세션 인디케이터. 타임트레이드서버() 및 타임GMT() 함수 덕분에 입력 매개변수가 없습니다.DemoBufferPattern
버퍼 패턴을 데모하려면: 캔들 + 프랙탈 + 지그재그컬러 + 컬러마라인.