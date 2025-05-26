가격 채널 인디케이터는 지난 n개의 막대에 대한 최고 및 최저 가격 값과 그 사이의 평균값을 표시합니다.

가격 채널 인디케이터는 해당 기간의 최대 및 최소 가격 값에 의해 상한과 하한이 결정되는 채널을 만듭니다.



인디케이터를 개선하거나 트레이딩에 사용할 아이디어가 있으신가요? 다음 주소로 보내주세요:



