CodeBaseSezioni
Guarda come scaricare robot di trading gratuitamente
Ci trovi su Telegram!
Unisciti alla nostra fan page
Script interessante?
Pubblica il link!
lasciare che altri lo valutino
Ti è piaciuto lo script? Provalo nel Terminale MetaTrader 5
Al pocket
Librerie

Modulo di segnali di trading basato sull'indicatore WPRSIsignal - libreria per MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Italian English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Türkçe
Visualizzazioni:
5
Valutazioni:
(21)
Pubblicato:
\MQL5\Experts\
expm_wprsisignal.mq5 (7.79 KB) visualizza
\MQL5\Include\Expert\Signal\MySignals\
wprsisignal.mqh (12.64 KB) visualizza
\MQL5\Indicators\
wprsisignal.mq5 (6.86 KB) visualizza
Scarica come ZIP Come scaricare il codice da MetaEditor
Freelance MQL5 Hai bisogno di un robot o indicatore basato su questo codice? Ordinalo su Freelance Vai a Freelance

Il segnale si forma al momento della chiusura della barra. Il segnale per l'apertura delle posizioni è la comparsa della freccia colorata dell'indicatore WPRSIsignal.

Per il corretto funzionamento dell'Expert Advisor generato, il file dell'indicatore WPRSIsignal.ex5 compilato deve essere disponibile nella cartella terminal_data_terminal\MQL5/Indicators.

Il processo di creazione di un robot di trading basato su questo modulo di segnali di trading non presenta particolarità ed è descritto in dettaglio nell'articolo"MQL5 Wizard for Dummies". L'idea generale della costruzione di un modulo di segnali di trading è presentata nell'articolo"I sistemi di trading più semplici con gli indicatori semaforici".

Nei test che seguono sono stati utilizzati i parametri di input predefiniti dell'Expert Advisor. Lo Stop Loss e il Take Profit non sono stati utilizzati nei test.

Fig.1 Esempi di operazioni sul grafico

Fig.1 Esempi di operazioni sul grafico

Risultati dei test per il 2011 su NZDUSD H4:

Fig.2 Grafico dei risultati del test

Fig.2 Grafico dei risultati dei test

Nota:

L'Expert Advisor generato con il Wizard MQL5 decide di aprire o chiudere una posizione in base ai risultati della "votazione" dei moduli dei segnali di trading aggiunti durante la creazione dell'Expert Advisor. Anche il modulo principale (che contiene tutti i moduli aggiunti) dei segnali di trading prende parte alla "votazione", ma i suoi metodi LongCondition() e ShortCondition() restituiscono sempre 0.

Poiché il calcolo dei "voti" si basa sulla media del numero di moduli presenti (il modulo principale + un modulo aggiunto), i valori delle soglie devono essere specificati tenendo conto di ciò. Per questo motivo, dopo aver creato il codice EA utilizzando il Wizard MQL5, i valori di Signal_ThresholdOpen e Signal_ThresholdClose devono essere impostati rispettivamente a 40=(0+80)/2 e 20=(0+40)/2.


Tradotto dal russo da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/ru/code/843

Modulo di segnali di trading basato sull'indicatore NonLagDot Modulo di segnali di trading basato sull'indicatore NonLagDot

Modulo segnali di trading per MQL5 Wizard. Il segnale per l'apertura di posizioni è un cambiamento di colore dell'indicatore NonLagDot.

ErrorDescription - Libreria aggiornata ErrorDescription - Libreria aggiornata

Questa libreria è una versione aggiornata della libreria ErrorDescription.mqh pubblicata da MetaQuotes, con alcune funzionalità incluse.

CFastFile - classe per lavorare con array di byte come file CFastFile - classe per lavorare con array di byte come file

La classe CFastFile elimina la necessità di scrivere i dati in un file fisico sul disco. Ciò consente di ottenere una notevole accelerazione nel lavoro con i dati.

CVD (Cumulative Volume Delta) CVD (Cumulative Volume Delta)

Leggero CVD (Cumulative Volume Delta) per MT5 - basato su M1, mostra la pressione di acquisto/vendita come candele con reset opzionale.