표준편차(StdDev)는 시장의 변동성을 측정합니다. 이 지표는 이동 평균과 관련된 가격 변동의 스케일을 나타냅니다.

표준 편차가 높을수록 시장이 더 불안정(변동)합니다. 즉, 막대의 가격이 이동 평균에서 다소 분산되어 있습니다. 반대로 편차가 낮을수록 시장이 더 움직이지 않는다는 것입니다. 즉, 막대 가격이 이동 평균에 매우 근접해 있게 됩니다. 그러나 시장의 움직임은 조용한 기간과 활동적인 기간이 교차하며 구성됩니다.



따라서 이 지표에 대한 접근 방식은 간단합니다:



지표 값이 너무 낮으면(즉, 시장이 완전히 진정되어 있는 경우) 곧 활동적으로 될 것으로 예상하는 것이 합리적입니다.



반대로 지표가 매우 높으면 활동이 곧 진정 될 것임을 의미합니다.



계산:

StdDev (i) = SQRT (AMOUNT (j = i - N, i) / N)

AMOUNT (j = i - N, i) = SUM ((ApPRICE (j) - MA (ApPRICE (i), N, i)) ^ 2)

설명:

StdDev (i) - 현재 바의 표준 편차;

SQRT - 제곱근;

AMOUNT(j = i - N, i) - j = i - N 에서 i 까지의 제곱의 합;

N - 평활 기간;

ApPRICE (j) - j번째 바의 적용 가격;

MA (ApPRICE (i), N, i) - N 기간 현재 바의 이동 평균;

AppPRICE (i) - 현재 바의 적용된 가격.







StdDev에 대한 전체 설명은 기술적 분석: Standard Deviation에서 찾아볼 수 있습니다