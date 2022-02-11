당사 팬 페이지에 가입하십시오
표준 편차 (StdDev) - MetaTrader 4용 지표
표준편차(StdDev)는 시장의 변동성을 측정합니다. 이 지표는 이동 평균과 관련된 가격 변동의 스케일을 나타냅니다.
표준 편차가 높을수록 시장이 더 불안정(변동)합니다. 즉, 막대의 가격이 이동 평균에서 다소 분산되어 있습니다. 반대로 편차가 낮을수록 시장이 더 움직이지 않는다는 것입니다. 즉, 막대 가격이 이동 평균에 매우 근접해 있게 됩니다. 그러나 시장의 움직임은 조용한 기간과 활동적인 기간이 교차하며 구성됩니다.
따라서 이 지표에 대한 접근 방식은 간단합니다:
-
지표 값이 너무 낮으면(즉, 시장이 완전히 진정되어 있는 경우) 곧 활동적으로 될 것으로 예상하는 것이 합리적입니다.
-
반대로 지표가 매우 높으면 활동이 곧 진정 될 것임을 의미합니다.
계산:
StdDev (i) = SQRT (AMOUNT (j = i - N, i) / N)
AMOUNT (j = i - N, i) = SUM ((ApPRICE (j) - MA (ApPRICE (i), N, i)) ^ 2)
설명:
- StdDev (i) - 현재 바의 표준 편차;
- SQRT - 제곱근;
- AMOUNT(j = i - N, i) - j = i - N 에서 i 까지의 제곱의 합;
- N - 평활 기간;
- ApPRICE (j) - j번째 바의 적용 가격;
- MA (ApPRICE (i), N, i) - N 기간 현재 바의 이동 평균;
- AppPRICE (i) - 현재 바의 적용된 가격.
StdDev에 대한 전체 설명은 기술적 분석: Standard Deviation에서 찾아볼 수 있습니다
