Specification - MetaTrader 4용 지표

ZIP 파일로 다운로드
때로는 어떠한 정보를 표를 통해 표시하거나 일련의 표로 만든 줄로 표시해야 하는 경우가 있습니다. 메인 창에 여러 줄을 표시 할 수 있습니다, Comment(line_1,"\n",line_2,"\n"...)를 사용하면 됩니다. Comment2의 예를 살펴보세요

Comment () 함수는 기본 차트 창에만 정보를 표시합니다. 그러나 때로는 표시기 하위 창에 표시해야 할 수도 있습니다. 이 경우 다음의 예가 유용할 것입니다.

지표는 특정 심볼에 대한 계약 사양을 표시합니다. 함수

void PrepareInfo(string & array[][])

시장 정보() 함수를 사용하여 2차원 문자열 배열을 채웁니다. 그런 다음 이 배열은 함수와 함께 표시됩니다.

void Show(string valueArray[][])

이 함수는 모든 2차원 배열을 표시하는 데 사용할 수 있습니다. 함수 

void  RefreshAccountInfo()

심볼, 기간 또는 계정 간에 전환할 때 정보를 업데이트하는 데 필요합니다.


모든 세부 정보는 한 번만 계산되고 표시됩니다. 즉, 매 틱마다 업데이트가 수행되지 않습니다.

아래는 예 입니다:




