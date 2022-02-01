이동 평균 오실레이터(Moving Average of Oscillator (OsMA))는 오실레이터와 오실레이터의 평활 값의 차이입니다. 이 경우 이동 평균 수렴/다이버전스의 기준선은 오실레이터로 사용되며 신호 라인(signal line)은 스무딩을 위해 사용됩니다.





이동 평균 오실레이터, OsMA

OSMA = MACD-SIGNAL

기술적 지표 설명

OsMA에 대한 전체 설명 은기술적 분석: 이동 평균 오실레이터에서 찾아볼 수 있습니다