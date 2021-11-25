코드베이스섹션
지표

Average Directional Movement Index (ADX) - MetaTrader 5용 지표

게시됨:
The Average Directional Movement Index 기술적 지표(ADX)는 시장의 추세를 확인하는데 도움이 됩니다. 이 지표는 Welles Wilder가 쓴 그의 책 "New concepts in technical trading systems"에서 자세히 소개되었습니다.

방향성 있는 움직임의 시스템에 기반한 가장 간단한 거래 방법은 14기간 +DI 1과 14기간 -DI 두 가지의 방향성 지표의 비교를 의미합니다. 이를 위해 한 지표의 차트를 다른 지표의 차트 위에 놓거나 -DI에서 +DI를 뺍니다. W. Wilder는 +DI가 -DI를 상방 교차할 때 매수하고 -DI가 +DI를 상방 교차할 때 매도할 것을 권장합니다.

이러한 단순한 규칙 외에도 Wells Wilder는 극점 규칙을 제안했습니다. 이는 거짓 신호와 거래 횟수를 줄이는데 사용됩니다. 극점 규칙의 원리에 따르면 +DI와 -DI가 서로 교차할 때 "극점"이 발생합니다. +DI가 -DI보다 높게 상승하면 이 포인트가 교차하는 날의 최고가가 됩니다. +DI가 -DI보다 낮으면 이 포인트가 교차하는 날의 최소 가격이 됩니다.

극점은 시장 진입 수준으로 사용됩니다. 따라서 매수 신호(+DI가 -DI보다 높음) 이후에는 가격이 극점을 초과할 때까지 기다렸다가 매수해야 합니다. 그러나 가격이 극점 수준을 초과하지 않으면 숏 포지션을 유지해야합니다.

ADX 지표

계산:

ADX = SUM ((+DI - (-DI)) / (+DI + (-DI)), N) / N

설명:

  • N - 계산에 사용된 기간;
  • SUM (..., N) - N 기간동안의 합계;
  • +DI - 상승세 가격 움직임의 지표 값(양의 방향 지수);
  • -DI - 하락세 가격 움직임 지표의 값(음의 방향 지수).

