거래 로봇을 무료로 다운로드 하는 법을 시청해보세요
당사를 Telegram에서 찾아주십시오!
당사 팬 페이지에 가입하십시오
당사 팬 페이지에 가입하십시오
스크립트가 흥미로우신가요?
그렇다면 링크 to it -
하셔서 다른 이들이 평가할 수 있도록 해보세요
그렇다면 링크 to it -
하셔서 다른 이들이 평가할 수 있도록 해보세요
스크립트가 마음에 드시나요? MetaTrader 5 터미널에서 시도해보십시오
Engulfing bar with rsi - MetaTrader 5용 지표
- 조회수:
- 6
- 평가:
-
- 게시됨:
- 이 코드를 기반으로 한 로봇이나 지표가 필요하신가요? 프리랜스로 주문하세요 프리랜스로 이동
삼키기 막대가 RSI 수준보다 낮거나 높을 때 알림 표시
MetaQuotes Ltd에서 영어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/en/code/47565
CCIT3_noReCalc
수정된 CCIT3_Simple.퍼센트 정보
퍼센트정보 지표는 환율 차트에서 가장 큰 3개 차트주기에서 환율의 상승과 하락에 대한 정보를 퍼센트와 포인트로 제공합니다. 간단하고 좋은 정보 도우미입니다.
wd.Multi_LineMA
MT5 사용자 지정 인디케이터인 "wd.Multi_LineMA.mq5"는 트레이더에게 더 긴 차트주기(MTF 다중 차트주기)의 이동평균값에 대한 귀중한 통찰력을 제공하도록 설계되었습니다. 여기에는 지정된 수의 바에 대한 트레일과 동적 MA 수평 가격선을 볼 수 있는 기능 등 심층 분석을 위한 추가 시각적 기능이 포함되어 있습니다.Uniformity Factor Script
The script provides a quick estimation of an exponent/power factor for transformation of variable-length price increments into uniform distibution, that makes them a "random walk". The estimated value characterizes current symbol as more profitable when using in a particular trading strategy.