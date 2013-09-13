加入我们粉丝页
平衡交易量（OBV）技术指标是一个动量技术指标，它将交易量和价格的变化联系起来。
这个指标由Joseph Granville发明，它非常简单。如果当前柱的收盘价格高于前柱的收盘价，那么当前柱的交易量要加到OBV前值中。如果当前柱的收盘价低于前柱的收盘价，那么当前柱的交易量要从OBV前值中减去。
平衡量分析的基本的假设是，OBV先于价格变化。该理论认为，精明的资金会流入一个OBV正在上升的证券。当公众涌入这个证券时，该证券价格和平衡量指标都会继续上升。
如果证券价格先于OBV运动，“未确认”情况发生。非确认可以发生在牛市的顶部（当证券价格上升，但是OBV没有上升或价格先于OBV上升）或者在熊市的底部（当证券价格下跌，但是OBV没有下跌或者和先于OBV下跌）。
当每个新的峰值高于先前的峰值，并且每个新的低点高于先前的低点，说明OBV处在上升趋势中。同样，当每个连续的峰值低于先前的峰值，且每个连续的低点低于先前的低点，说明OBV处在下降趋势中。当OBV横向运动并且没有连续的高点和地点时，此时处于无明显趋势中。
一旦趋势确立，它将保持直到被打破。OBV有两种被打破的方式。第一种发生在上升趋势转变为下降趋势时，或者下降趋势转变为上升趋势时。
第二种OBV趋势被打破的情况是，如果趋势变为不显著的并且保持超过三天。然而，如果证券从上升趋势转变为无趋势并且在重新变为上升趋势前只停留了2天，那么OBV仍旧被认为是处于上升趋势中的。
当OBV变为上升或下降趋势时，“突破”发生了。由于OBV指标的突破通常早于价格突破，投资者应该在OBV向上突破时买入。同样，投资者应该在OBV向下突破时卖出。持有头寸直到趋势转变。
平衡量指标
计算：
如果当前收盘价高于先前收盘价，那么：
OBV (i) = OBV (i - 1) + VOLUME (i)
如果当前收盘价低于先前收盘价，那么：
OBV (i) = OBV (i - 1) - VOLUME (i)
如果当前收盘价和先前收盘价相等，那么：
OBV (i) = OBV (i - 1)
其中：
- OBV (i) - 当前周期的平衡量指标值；
- OBV (i - 1) - 前一周期的平衡量指标值；
- VOLUME (i) - 当前柱的交易量。
