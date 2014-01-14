O indicador técnico On Balance Volume (OBV) é um indicador técnico de momento que relaciona o volume com a variação do preço.



Este indicador, idealizado por Joseph Granville, é bem simples. Se o preço de fechamento da barra atual é maior que o da barra anterior, o volume da barra atual é somada ao OBV anterior. Se a o preço de fechamento da barra atual é menor que o da barra anterior, o volume da barra atual é subtraído do OBV anterior.

O pressuposto básico, em relação a análise de On Balance Volume, é que as variações de OBV precedem as variações nos preços. Segundo a teoria, o dinheiro inteligente pode ser visto fluindo para o ativo quando o OBV está subindo. Quando o público está interessado no ativo, tanto o preço do ativo quanto o OBV irá ganhar impulso.

Se o movimento de preço do ativo preceder o movimento de OBV, então foi produzido um "movimento não confirmado". Movimentos não confirmados podem ocorrer nos mercados altistas (quando o ativo sobe antes ou sem o OBV) ou em mercados baixistas (quando o ativo cai antes ou sem o indicador técnico On Balance Volume).



O OBV está em tendência de alta quando cada novo topo for maior que seu precedente e cada novo fundo é maior que o seu anterior. Da mesma forma, o On Balance Volume está em tendência de baixa quando cada novo topo for menor que seu precedente e cada novo fundo for menor que o seu anterior. Quando o OBV está se movimentando de forma lateralizada e ele não está fazendo sucessivos topos e fundos, ele se encontra em uma tendência duvidosa.

Uma vez que uma tendência foi estabelecida, ela continua em vigor até que ela seja quebrado. Há duas maneiras em que a tendência do On Balance Volume podem ser quebradas. A primeira ocorre quando a tendência muda de uma tendência altista para uma tendência baixista, ou de uma tendência de baixa a uma tendência de alta.



A segunda maneira que a tendência do OBV pode ser quebrada é se a tendência mudar para uma tendência duvidosa e permanecer assim por mais de três dias. Assim, se o ativo mudar de uma tendência altista para uma tendência duvidosa e continuar assim apenas dois dias antes de voltar para uma tendência de alta, é considerado que o On Balance Volume sempre esteve em uma tendência de alta.



Quando o OBV mudar para uma tendência ascendente ou descendente, ocorreu um "rompimento". Já que rompimentos no OBV geralmente precedem os rompimentos de preço, os investidores devem comprar a longo prazo quando o On Balance Volume rompe para cima. Da mesma forma, os investidores devem vender a descoberto quando o OBV faz um rompimento para baixo. Posições devem ser mantidas até que haja mudança na tendência.

Indicador On Balance Volume



Fórmula:



Se o preço de fechamento é maior que o anterior, então:

OBV (i) = OBV (i - 1) + VOLUME (i)



Se o preço de fechamento é menor que o anterior, então:

OBV (i) = OBV (i - 1) - VOLUME (i)



Se o preço de fechamento é igual ao anterior, então:

OBV (i) = OBV (i - 1)



onde: