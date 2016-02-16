Der technische On Balance Volume Indikator (OBV) ist ein technischer Momentumindikator der Volumen mit Kursänderung in Beziehung setzt.



Der Indikator, den sich Joseph Granville ausdachte, ist sehr einfach. Wenn der Schlusskurs des aktuellen Balkens höher ist als der des vorherigen Balkens wird das Volumen des aktuellen Balkens zum vorherigen OBV addiert. Wenn der Schlusskurs des aktuellen Balkens tiefer als der vorherige ist wird das aktuelle Volumen vom vorherigen OBV subtrahiert.

Die grundlegende Annahme bezüglich der Analyse mit On Balance Volumen ist dass Änderungen des OBV den Kursänderungen vorausgehen. Die Theorie besagt dass smartes Geld, welches in ein Wertpapier fließt, durch einen steigenden OBV angezeigt wird. Wenn die Masse dann in das Wertpapier reingeht werden sowohl das Wertpapier als auch der OBV im voraus hochschießen.



Wenn die Kursbewegung des Wertpapiers der OBV-Bewegung vorausgeht ist eine "Nicht-Bestätigung" aufgetreten. Nicht-Bestätigungen können auftreten an Bullenmarkt-Hochs (wenn das Wertpapier ohne den OBV oder vor dem OBV steigt) oder an Bärenmarkt-Tiefs (wenn das Papier ohne oder vor dem OBV fällt).



Der OBV ist in einem Aufwärtstrend wenn jedes neue Hoch höher als das vorherige Hoch ist und jedes neue Tief höher als das vorherige Tief ist. Entsprechend ist der On Balance Volume in einem Abwärtstrend wenn jedes nachfolgende Hoch tiefer ist als das vorherige Hoch und jedes nachfolgende Tief tiefer ist als das vorherige Tief. Wenn der OBV seitwärts verläuft und keine aufeinanderfolgenden Hochs und Tiefs erzeugt befindet er sich in einem zweifelhaften Trend.



Sobald ein Trend etabliert ist bleibt er in Kraft bis er gebrochen wird. Es gibt 2 Varianten für den Bruch eines On Balance Volume Trends. Die erste tritt bei einem Gegentrend ein, wenn ein Aufwärtstrend sich in einen Abwärtstrend wandelt und umgekehrt.



Die zweite Variante wie ein OBV Trend gebrochen werden kann tritt ein wenn ein Trend sich in einen zweifelhafter Trend ändert und länger als drei Tage lang zweifelhaft bleibt. Ändert sich also der Trend eines Wertpapiers von einem Aufwärtstrend in einen zweifelhaften Trend und bleibt nur für zwei Tage zweifelhaft bevor er wieder zu einem Aufwärtstrend wird, ist der OBV so zu betrachten als ob er die ganze Zeit im Aufwärtstrend gewesen sei.



Sobald der OBV einen Aufwärts- oder Abwärtstrend etabliert, ist ein "Breakout" (Ausbruch) aufgetreten. Da OBV Breakouts normalerweise den Kurs-Breakouts vorausgehen sollten Händler bei On Balance Volume Breakouts nach oben kaufen. Analog sollten Händler verkaufen, sobald der OBV ein Breakout nach unten generiert. Positionen sollten gehalten werden bis der Trend wechselt.

Abbildung:



On Balance Volume Indikator



Berechnung:



Wenn der aktuelle Schlusskurs größer als der vorherige ist, dann:

OBV (i) = OBV (i - 1) + VOLUME (i)



Wenn der aktuelle Schlusskurs kleiner als der vorherige ist, dann:

OBV (i) = OBV (i - 1) - VOLUME (i)



Wenn der aktuelle Schlusskurs gleich dem vorherigen ist, dann:

OBV (i) = OBV (i - 1)



wobei: