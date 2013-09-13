资金流量指数（MFI）技术指标，表征资金进入和撤出一个证券的比率。



该指标的构建和解释类似相对强弱指数，唯一的区别就是对于MFI来说交易量很重要。

当分析资金流量指数时，你需要考虑以下几点：

指标和价格运动的背离。如果价格上升而MFI下降（反之亦然），那么价格很可能反转；

当资金流量指数值超过80或者低于20时，信号对应了市场的潜在高峰和低谷。

图片：



资金流量指标



计算：



计算现金流量指标包括几个步骤。首先定义周期的基准价格（TP）：

TP = (HIGH + LOW + CLOSE) / 3



然后计算资金流量（MF）值：



MF = TP * VOLUME



If today’s typical price is larger than yesterday’s TP, then the money flow is considered positive. If today’s typical price is lower than that of yesterday, the money flow is considered negative.

正资金流量是选定时间内正现金流的和。负现金流量是选定时间内负现金流的和。

然后计算现金比率（MR），用正的现金流除以负的现金流：



MR = POSITIVE MONEY FLOW / NEGATIVE MONEY FLOW



最后，用现金比率计算现金流量指数：

MFI = 100 - (100 / (1 + MR))



其中：

