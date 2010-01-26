Ставь лайки и следи за новостями
Money Flow Index (MFI) - индикатор для MetaTrader 5
5978
Технический индикатор Индекс Денежных Потоков (Money Flow Index, MFI) показывает интенсивность, с которой деньги вкладываются в ценную бумагу
или выводятся из нее.
Построение и интерпретация индикатора аналогична Relative Strength Index, с той только разницей, что в MFI учитывается и объем.
При анализе Money Flow Index следует учитывать:
- Расхождения между индикатором и движением цен. Если цены растут, а значение Money Flow Index падает (или наоборот), то велика вероятность разворота цен;
- Значения Money Flow Index выше 80 и ниже 20 сигнализируют соответственно о потенциальной вершине и основании рынка.
Индикатор Money Flow Index
Расчет:
Расчет значения технического индикатора Money Flow Index состоит из нескольких этапов.
Сначала определяют типичную цену (Typical Priсe, TP) данного периода:
TP = (HIGH + LOW + CLOSE) / 3
Затем рассчитывается величина денежного потока (Money Flow, MF):
MF = TP * VOLUME
Если сегодняшняя типичная цена больше вчерашней, то денежный поток считается положительным. Если сегодняшняя типичная цена меньше вчерашней - денежный поток считается отрицательным.
Положительный денежный поток (POSITIVE MONEY FLOW) - это сумма значений положительных денежных потоков за выбранный период. Отрицательный денежный поток (NEGATIVE MONEY FLOW) - это сумма значений отрицательных денежных потоков за выбранный период.
Затем определяется денежное отношение (money ratio, MR) путем деления положительного денежного потока на отрицательный:
MR = POSITIVE MONEY FLOW / NEGATIVE MONEY FLOW
И, наконец, с помощью денежного отношения рассчитывается индекс денежных потоков:
MFI = 100 - (100 / (1 + MR))
где:
- HIGH - максимальная цена текущего бара;
- LOW - минимальная цена текущего бара;
- CLOSE - цена закрытия текущего бара;
- VOLUME - объем текущего бара.
