Moving Average Convergence/Divergence(MACD)는 추세 추종적인 동적 지표입니다. 가격의 두 이동 평균 간의 상관 관계를 나타냅니다.

MACD(이동 평균 수렴/다이버전스) 기술 지표는 26개 기간과 12개 기간의 EMA(지수 이동 평균) 간의 차이입니다. 매수/매도 기회를 명확하게 나타내기 위해 MACD 차트에는 소위 신호선(signal line)(지표의 9개 기간 이동 평균)이 표시됩니다.



MACD는 변동폭이 큰 거래 시장에서 가장 효과적인 것으로 평가 받습니다. 이동 평균 수렴/다이버전스를 사용하는 유명한 방법은 세가지가 있습니다: 교차, 과매수/과매도 조건 및 다이버전스가 있습니다.



교차. 기본적인 MACD 거래 규칙은 MACD가 신호선 아래로 떨어질 때 매도하는 것입니다. 마찬가지로, 매수 신호는 이동 평균 수렴/다이버전스가 신호선 위로 상승할 때 발생합니다. MACD가 0보다 높거나 낮을 때 매수/매도하는 것도 잘 알려져 있습니다. 과매수/과매도 조건. MACD는 과매소/과매도 지표로서도 유용합니다. 더 짧은 이동 평균이 더 긴 이동 평균에서 극적으로 멀어지면(즉, MACD 상승), 증권 가격이 과도하게 확장되고 곧 더 현실적인 수준으로 돌아올 가능성이 있습니다. 다이버전스. MACD가 증권에서 벗어날 때 현재 추세의 끝이 가까울 수 있다는 표시가 나타납니다. 강세 다이버전스는 이동 평균 수렴/다이버전스 지표가 새로운 고점을 만들고 가격이 새로운 고점에 도달하지 못할 때 발생합니다. 약세 다이버전스는 MACD가 새로운 저점을 만들고 가격이 새로운 저점에 도달하지 못할 때 발생합니다. 이러한 차이는 모두 상대적인 과매수/과매도 수준에서 발생할 때 가장 주요합니다.

MACD 지표



계산:



MACD는 12기간 지수 이동 평균에서 26기간 지수 이동 평균 값을 빼서 계산합니다. 그런 다음 점선의 (신호선)의 9개 기간 단순 이동 평균이 MACD 위에 표시됩니다.



MACD = EMA(CLOSE, 12) - EMA(CLOSE, 26)

SIGNAL = SMA(MACD, 9)



설명:

