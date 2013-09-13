移动平均收敛/分散指标 （MACD）是另一个动态趋势跟踪指标。它表示一个价格的两条移动平均线之间的关系。

移动平均收敛/分散（MACD）技术指标是周期26和周期12的指数移动平均（EMA）的差值。为了清楚的显示买/卖机会，在MACD图表上绘制一个所谓的信号线（该指标周期为9的移动平均）。



MACD指标在宽幅波动的市场中被证明是最有效的。有三种流行的方法来使用MACD：交叉，超买/超卖和背离。



交叉。MACD基本交易法则是，当MACD跌至信号线下方时卖出。同样，当MACD上升超越信号线时，一个买入信号发生。当MACD超过或低于零时买入或卖出也是常用的方法。 超买/超卖条件。MACD也是非常有用的超买/超卖指标。当短期移动平均线大幅远离长期移动平均线时（例如，MACD上升），很有可能证券的价格过度增长，并且不久就会回归到更加合理的水平上。 背离。当MACD和证券价格发生背离，是当前趋势即将结束的预兆。牛背离发生在MACD指标创出新高但是价格没能创出新高时。熊背离发生在当MACD产生新低但是价格没能产生新低时。当这两种背离发生在相对超买/超卖的水平上时，效果最为显著。

MACD指标



计算：



MACD由周期为12的指数移动平均减去周期为26的指数移动平均计算得到。然后在MACD图表上，用虚线绘制周期为9的MACD的移动平均（信号线）。



MACD = EMA(CLOSE, 12) - EMA(CLOSE, 26)

SIGNAL = SMA(MACD, 9)



其中：

