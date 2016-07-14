CodeBaseKategorien
TrendMagic - Indikator für den MetaTrader 5

Trend Magic Indikator. Für die Berechnung des Indikators werden die Indikatoren Commodity Channel Index (CCI) mit der Periode 50 und Average True Range (ATR) mit der Periode 5 verwendet.

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/284

