TrendMagic - Indikator für den MetaTrader 5
Trend Magic Indikator. Für die Berechnung des Indikators werden die Indikatoren Commodity Channel Index (CCI) mit der Periode 50 und Average True Range (ATR) mit der Periode 5 verwendet.
