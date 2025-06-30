이 프로젝트는 제어판 콘테스트에 참가하기 위해 만들어졌습니다.

프로젝트 이념: 차트 작업 공간을 최대한 확보하면서 터미널의 기본 기능을 보완하는 것입니다.



전문가 어드바이저 로직은 4개의 독립적인 패널로 나뉘며, 각 패널은 고유한 기능을 구현합니다. 모든 패널은 차트에서 숨기거나(기본) 제거할 수 있습니다(로그).



완전히 배포된 기능을 올바르게 표시하기 위한 최소 창 크기는 600x500픽셀입니다.





중요:

표시에는 다음 글꼴이 사용되었습니다:



Lucida 콘솔;

Wingdings;

윙딩스 3;

Arial Black.



시스템에 이러한 글꼴이 없어도 시스템 전체의 기능에는 영향을 미치지 않지만 정보 인식에 영향을 미치고 일부 작업의 잘못된 레이블이 표시될 수 있습니다.

모든 글꼴은 일반적이며 OS에 설치되어 있을 가능성이 높지만 그렇지 않은 경우 누락된 글꼴을 직접 설치하는 것이 좋습니다.

사용 가능한 글꼴 목록은 메타트레이더 5의 그래픽 개체 속성에서 확인할 수 있습니다.



블록



패널은 4개의 블록으로 구성됩니다. 3개의 블록은 메인 창에 있습니다.



설정 패널; 제어판; 정보 패널.



1개 블록은 비활성화되어 있으며 별도의 하위 창에 있습니다.





1. 로그





로그는 차트에 TradeXpertLog 표시기를 배치하여 연결됩니다 - 이 블록에는 전문가 자문가의 로그(코멘트)가 포함되어 있습니다. 기능 손실 없이 공간을 절약하기 위해 하위 창에 다른 인디케이터에 TradeXpertLog를 배치할 수 있습니다. 모든 로그는 터미널 로그(인쇄)에 복제됩니다. 이 블록은 주문 처리 과정을 주석 처리하므로 거래 부분을 사용할 때 이 블록을 포함하는 것이 좋습니다.



수정하는 동안 디버깅과 새 블록에 주석을 달 때 모두 사용할 수 있습니다. 이러한 주석의 장점은 별도의 블록에 EA 관련 주석만 할당하여 정보 인식을 용이하게한다는 것입니다.

녹화 시간은 서버 모델링됩니다. 따라서 주말에도 올바르게 표시됩니다.

사용 가능한 설정



글꼴 크기

색상

줄 길이

최대 표시 줄 수.

트레이딩 패널(제어판)







패널의 목적은 이름에서 알 수 있습니다. 사용 가능한 작업:



지정된 볼륨의 구매;

지정된 볼륨의 판매;

테이크프로핏 설정으로 지정한 볼륨 매수. 지정한 볼륨이 0과 같으면 해당 스톱만 설정됩니다;

지정한 볼륨을 테이크프로핏 설정과 함께 매도. 설정된 볼륨이 0이면 해당 스톱만 설정됩니다;

스톱로스를 설정하고 지정된 볼륨을 매수합니다. 지정한 볼륨이 0이면 해당 스톱만 설정됩니다;

스톱로스를 설정하고 지정한 볼륨을 매도합니다. 지정한 볼륨이 0이면 해당 스톱만 설정됩니다;

매수 스톱, 매수 제한, 매도 스톱, 매도 제한 설정;

상품에서 현재 포지션 청산;

상품에서 현재 포지션의 반전. 이 경우 해당 포지션에 설정된 손절 및 이익실현이 취소됩니다.

스톱 레벨 설정에는 특이한 점이 있습니다. 예를 들어 매수 포지션이 0.5 랏이고 TP 또는 SL로 매도 포지션에 0.1 랏을 주문하면 설정되지 않습니다. 그러나 랏이 예를 들어 0.7을 초과하면 새로운 스톱이 설정됩니다. 터미널 동작은 제가 착각하지 않았다면 비슷합니다.

거래량이 0인 경우 가격이 올바르게 설정되면 스톱이 설정됩니다.



동일한 패널에 로트 설정이 포함되어 있습니다. 일부러 로트 자동 계산을 만들지 않았습니다. 첫째, 계산하는 방법은 상당히 많습니다. 둘째,이 기능은 거의 사용되지 않으며 손을 거래 할 때 수요가 거의 없습니다. 마음에 들지 않으면 언제든지 코드를 추가할 수 있습니다.



마진 확인도 수행되지 않습니다. 랏 값을 입력하면 현재 상품의 설정 및 조정에 따라 이 값이 조정되므로 거래하기 전에 랏이 예상과 일치하는지 확인하세요.





사용 가능한 설정:



실행(채우기)

색 구성표

패널 열림의 부드러움

체결에 대해 조금 더 자세히 알아봅시다. 실행에는 세 가지 변형이 있습니다. 도움말에 설명되어 있습니다.

대응은 다음과 같습니다:

ORDER_FILLING_FOK -- "채우기 또는 죽이기"

ORDER_FILLING_IOK -- "사용 가능."

ORDER_채우기_리턴 -- "사용 가능+"



3. 정보 패널

이 패널에는 도구에 대한 정보 등이 포함되어 있습니다.





사용 가능한 설정은 다음과 같습니다:



색 구성표;

패널 열기의 부드러움;

최소 및 최대 스프레드를 고정하기 위한 막대 개수;

표시 시간. 현지 시간, 서버 시간, CET, EST, MSK, GMT를 표시할 수 있습니다.

2.4 설정 패널



이 패널에는 다양한 구성 요소와 관련된 전문가 조언자 설정이 있습니다. Expert Advisor를 수정할 때 새 설정을 쉽게 추가할 수 있으며, 몇 줄만 추가하면 됩니다.

한 번에 하나의 설정만 표시됩니다.









증가 및 감소 작업이 설정된 설정은 키보드를 사용하여 "위" "아래" 키 를 눌러 변경할 수 있습니다.



사용 가능한 설정



색 구성표

480p 화질에서 가장 잘 보이는 패널 작동 예시입니다:

부록:

안타깝게도 규칙에 의해 할당된 mqh 파일 제한에 맞출 수 없었습니다.



그래서 첨부 파일에 두 개의 아카이브가 있습니다.



파일 구조가 보존된 원본 모든 mqh 파일이 하나의 큰 파일로 결합되고 모든 매개 변수에 대한 콘테스트를 통과하는 포장.

원본을 설치하는 것이 좋습니다.



좋은 거래 되세요!

